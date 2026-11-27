Hội nghị hợp tác hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) lần thứ XII diễn ra tại Sa Pa, Lào Cai, sáng 24/8. (Nguồn: TTXVN)

Tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và tiềm năng của các cửa khẩu quốc tế trên địa bàn đang mở ra những cơ hội phát triển như thế nào cho tỉnh nhà?

Hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối Việt Nam và các nước ASEAN với tỉnh Vân Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Đây không chỉ là tuyến giao thương huyết mạch, mà còn là không gian hợp tác chiến lược, góp phần cụ thể hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về tăng cường kết nối hạ tầng, thúc đẩy thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai. (Nguồn: VGP)

Lào Cai là địa phương duy nhất trên tuyến hành lang kinh tế có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sắt kết nối trực tiếp với tỉnh Vân Nam, qua đó sở hữu lợi thế nổi trội trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại quốc tế, công nghiệp chế biến và dịch vụ. Phát huy những lợi thế này, thời gian qua, tỉnh tập trung đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển Khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính, qua đó từng bước nâng cao năng lực thông quan và chất lượng dịch vụ logistics.

Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng với tổng mức đầu tư trên 203 nghìn tỷ đồng; Bộ Xây dựng đang triển khai dự án. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong kết nối vận tải đa phương thức, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất nhập khẩu.

Tỉnh Lào Cai tin tưởng rằng, khi tuyến đường sắt chiến lược cùng hệ thống đường cao tốc, Khu kinh tế cửa khẩu, các trung tâm logistics và Cảng hàng không Sa Pa được triển khai đồng bộ, địa phương sẽ từng bước trở thành trung tâm logistics, trung tâm trung chuyển hàng hóa của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là cửa ngõ quan trọng kết nối thị trường ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tiếp các đại sứ, đại diện cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo ISDAE 2026 vào ngày 12/11. (Ảnh: Nguyễn Hiên)

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là một trong ba tuyến đường bộ huyết mạch thúc đẩy xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản và nguyên liệu giữa hai nước. Lợi thế này đang được phát huy như thế nào?

Lào Cai luôn xác định phát huy hiệu quả hoạt động tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy kinh tế đối ngoại và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Thời gian qua, Lào Cai phối hợp chặt chẽ với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) duy trì hoạt động thông quan ổn định thông qua việc tăng cường trao đổi giữa các lực lượng chức năng hai bên, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai Đề án Cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Những giải pháp này góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hàng xuất khẩu chủ yếu gồm nông sản, trái cây tươi của Việt Nam như sầu riêng, thanh long, dưa hấu, vải, sản phẩm sắn và gỗ; trong khi hàng nhập khẩu tập trung vào rau củ, hóa chất, phân bón, than cốc, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất công nghiệp trong nước. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hóa qua các cửa khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1,87 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 30,4% kế hoạch năm, tiếp tục khẳng định vai trò của một trong những cửa khẩu quan trọng nhất trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Hướng tới nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và tính bền vững của thương mại biên giới, thời gian tới, Lào Cai sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng logistics, hệ thống kho lạnh, trung tâm kiểm định chất lượng và các dịch vụ hậu cần tại cửa khẩu. Cùng với đó, tỉnh tăng cường kết nối với các địa phương sản xuất trong nước nhằm hình thành chuỗi cung ứng nông sản ổn định, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng cao của thị trường Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, điểm kết nối giao thương quan trọng trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc. (Nguồn: TTXVN)

Trong hợp tác với tỉnh Vân Nam, Lào Cai kỳ vọng những lĩnh vực nào sẽ tạo ra bước đột phá trong thời gian tới?

Quan hệ hợp tác giữa Lào Cai và tỉnh Vân Nam luôn được duy trì trên nền tảng hữu nghị, tin cậy và cùng phát triển. Hai địa phương đã xây dựng cơ chế trao đổi thường xuyên trên nhiều lĩnh vực, góp phần cụ thể hóa hiệu quả các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Trong giai đoạn tới, Lào Cai kỳ vọng tạo bước đột phá trước hết trong kết nối hạ tầng giao thông, đặc biệt là triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối với tuyến đường sắt Hà Khẩu - Côn Minh của tỉnh Vân Nam và hoàn thành dự án xây dựng cầu đường bộ qua sông Hồng tại khu vực biên giới Bản Vược (Lào Cai) - Bá Sái (Vân Nam). Đây sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư, logistics và sự hình thành các chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, Lào Cai mong muốn cùng tỉnh Vân Nam thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam, phát triển mô hình cửa khẩu thông minh, cửa khẩu số, logistics hiện đại, thương mại điện tử qua biên giới, kinh tế số và các ngành công nghiệp chế biến có giá trị gia tăng cao.

Tỉnh Lào Cai cũng đặc biệt quan tâm đến việc thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và giao lưu nhân dân. Đây là những lĩnh vực có ý nghĩa lâu dài, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững.

Lễ ra mắt Nền tảng thông tin thương mại ASEAN-Trung Quốc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, ngày 19/5. (Nguồn: Chinanews)

Lào Cai đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm kết nối kinh tế giữa ASEAN và Tây Nam Trung Quốc như thế nào?

Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 25/2/2026 xác định rõ mục tiêu phát huy tối đa lợi thế cửa ngõ quốc tế, xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đồng thời là trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam, ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh tập trung triển khai đồng bộ ba nhóm giải pháp.

Thứ nhất, ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chiến lược, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hệ thống logistics, hạ tầng cửa khẩu, Khu kinh tế cửa khẩu và Cảng hàng không Sa Pa, qua đó tạo nền tảng cho kết nối đa phương thức.

Thứ hai, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng cửa khẩu thông minh và chính quyền số nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất và thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ ba, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; tăng cường liên kết với các địa phương trên hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam và các địa phương của Trung Quốc trên tinh thần bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với định hướng phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Lào Cai tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Trung ương, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nền tảng hợp tác tốt đẹp giữa các địa phương hai nước, tỉnh sẽ từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics, trung tâm trung chuyển hàng hóa và cửa ngõ kết nối kinh tế quan trọng giữa ASEAN với khu vực Tây Nam Trung Quốc. Qua đó, Lào Cai góp phần thúc đẩy kinh tế đối ngoại của đất nước, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai bên.