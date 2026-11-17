Theo Quyết định số 4196/QĐ-UBND ngày 09/11/2026, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt Đề án “Phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 2027 - 2031”, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 68,3 tỷ đồng.

Đề án hướng đến phát triển văn học, nghệ thuật theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao chất lượng sáng tác, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ và đưa các giá trị văn hóa, nghệ thuật trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 100 tác phẩm, cụm tác phẩm đạt giải thưởng hoặc được lựa chọn trưng bày, xuất bản, công diễn, giới thiệu tại các sự kiện chuyên môn cấp quốc gia.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của Đề án là chuyển mạnh từ phát triển số lượng sang chú trọng chất lượng tác phẩm. Theo đó, tỉnh phấn đấu lựa chọn, hỗ trợ đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tối thiểu 50 đề cương, bản thảo, công trình hoặc dự án sáng tạo văn học, nghệ thuật.

Các đề tài được ưu tiên gồm: lịch sử, văn hóa, con người Lào Cai; bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; bản sắc văn hóa các dân tộc; đề tài thiếu nhi và quảng bá hình ảnh địa phương. Việc hỗ trợ gắn với cam kết về sản phẩm đầu ra, tiến độ hoàn thành, quyền tác giả và trách nhiệm khai thác, phổ biến tác phẩm.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu có ít nhất 100 tác phẩm, cụm tác phẩm đạt giải thưởng hoặc được lựa chọn trưng bày, xuất bản, công diễn, giới thiệu tại các sự kiện chuyên môn cấp quốc gia do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tổ chức. Đồng thời, duy trì Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Lào Cai hằng năm và Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Phan Xi Păng 5 năm một lần.

Tỉnh định hướng gắn kết văn học, nghệ thuật với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa.

Cùng với đầu tư sáng tác, Đề án chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kế cận, nhất là tác giả trẻ và tác giả người dân tộc thiểu số. Mỗi năm, tỉnh phấn đấu kết nạp từ 5 - 7 hội viên mới, trong đó có từ 2 - 3 tác giả trẻ, tác giả người dân tộc thiểu số; giới thiệu từ 1 - 3 hội viên đủ điều kiện tham gia các hội chuyên ngành Trung ương.

Đến năm 2031, bảo đảm trên 90% hội viên được tham gia ít nhất một hoạt động tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận phê bình hoặc kỹ năng số.

Đáng chú ý, chuyển đổi số được xác định là một trong những khâu đột phá. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu số văn học, nghệ thuật; hoàn thành số hóa 100% hồ sơ thông tin hội viên và các công trình, tác phẩm, tư liệu nghệ thuật tiêu biểu thuộc danh mục cần lưu trữ, bảo tồn cấp bách.

Tỉnh phấn đấu tổ chức ít nhất 20 đợt hoặc chương trình đưa hoạt động văn học, nghệ thuật về trường học và cơ sở thông qua triển lãm lưu động, nói chuyện chuyên đề, tặng sách, giao lưu nghệ thuật.

Rà soát, nâng cấp Trang thông tin điện tử Văn nghệ Lào Cai theo hướng đa phương tiện, nghiên cứu phương án chuyển đổi thành Tạp chí Văn nghệ Lào Cai điện tử khi đáp ứng đủ điều kiện; duy trì xuất bản Tạp chí Văn nghệ Lào Cai bản in định kỳ 1 số/tháng.

Một định hướng quan trọng khác là gắn kết văn học, nghệ thuật với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Đến năm 2031, tỉnh phấn đấu hình thành ít nhất 5 sản phẩm văn hóa - du lịch đặc thù, khai thác từ chất liệu, tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu; trong đó có tối thiểu 2 sản phẩm được doanh nghiệp du lịch, dịch vụ đưa vào khai thác thương mại thực tế.

Chuyển thể ít nhất 5 tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị sang các loại hình nghe nhìn, đa phương tiện, phấn đấu có ít nhất 2 sản phẩm được khai thác thương mại.

Tỉnh chú trọng bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật dân gian các dân tộc.

Tỉnh phấn đấu tổ chức ít nhất 20 đợt hoặc chương trình đưa hoạt động văn học, nghệ thuật về trường học và cơ sở thông qua triển lãm lưu động, nói chuyện chuyên đề, tặng sách, giao lưu nghệ thuật.

Các tác phẩm tiêu biểu của tác giả địa phương cũng sẽ được lựa chọn đưa vào tài liệu giáo dục địa phương, thư viện trường học và hoạt động ngoại khóa. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn, truyền dạy và phát huy giá trị văn học, nghệ thuật dân gian các dân tộc, nhất là tiếng nói, chữ viết, dân ca, dân vũ và tri thức bản địa.

Đề án được thực hiện từ năm 2027 đến hết năm 2031, với tổng nhu cầu kinh phí dự kiến khoảng 68,3 tỷ đồng.

Việc triển khai Đề án được kỳ vọng tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động văn học, nghệ thuật của tỉnh; khơi dậy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời từng bước đưa các tác phẩm, giá trị nghệ thuật đặc sắc tham gia vào chuỗi giá trị du lịch và công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai.