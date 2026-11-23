Dòng vốn tiếp tục được khơi thông

Đến nay, tỉnh Lào Cai có 13.339 doanh nghiệp đăng ký, đạt 99,54% kế hoạch năm 2026, với tổng vốn điều lệ đăng ký trên 177.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 7.500 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026.

Để tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển, tỉnh tập trung nguồn lực cho kết cấu hạ tầng, giao thông kết nối, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu và logistics; đồng thời tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiếp cận nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tính đến ngày 16/11/2026, toàn tỉnh Lào Cai có 53 dự án được chấp thuận hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký hơn 33.660 tỷ đồng. Tỉnh cũng xác định danh mục 70 công trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 244.009 tỷ đồng, gồm 34 dự án đầu tư công và 36 dự án đầu tư ngoài ngân sách.

Riêng hạ tầng công nghiệp, tỉnh đã chấp thuận đầu tư 5 dự án hạ tầng khu công nghiệp mới, tổng diện tích hơn 1.255 ha, tổng vốn khoảng 13.989 tỷ đồng; đồng thời quyết định thành lập 4 cụm công nghiệp với diện tích 260 ha, tổng vốn hơn 3.437 tỷ đồng.

Cùng với phát triển khu, cụm công nghiệp, Lào Cai từng bước hình thành mạng lưới hạ tầng logistics phục vụ sản xuất và thương mại biên giới. Các dự án trung tâm logistics Kim Thành, Bản Vược được đưa vào danh mục ưu tiên thu hút đầu tư; dự án Cảng cạn Kim Thành đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Những bước đi này tạo cơ sở phát triển dịch vụ logistics, nâng cao năng lực kết nối thị trường và phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương quốc tế của tỉnh. Tuy nhiên, để các nguồn lực đầu tư phát huy hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ quan trọng.

Cải cách thủ tục, đồng hành cùng doanh nghiệp

Một trong những yếu tố góp phần tạo chuyển biến trong môi trường kinh doanh của Lào Cai là việc đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý và nâng cao trách nhiệm phục vụ của các cơ quan nhà nước.

Thay vì chỉ tập trung giải quyết từng thủ tục riêng lẻ, tỉnh hướng tới tháo gỡ vướng mắc trong toàn bộ quá trình triển khai dự án, từ quy hoạch, đất đai, xây dựng đến tiếp cận hạ tầng và tổ chức sản xuất.

Lào Cai đang đẩy mạnh chính sách hỗ trợ, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. (Ảnh minh họa, có hỗ trợ AI).

Việc triển khai cơ chế giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, thí điểm cơ chế “luồng xanh” đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách được kỳ vọng rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Ngành công nghiệp, thương mại thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết đối với 66 thủ tục hành chính; lĩnh vực xây dựng giảm từ 20% đến 50% thời gian đối với 52 thủ tục. Trong đăng ký kinh doanh, một số thủ tục được rút ngắn từ 3 ngày xuống còn 2 ngày.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đất đai, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,79% trong tổng số hồ sơ đã giải quyết. Lĩnh vực khoa học và công nghệ cung cấp trực tuyến toàn bộ 259 thủ tục hành chính, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%.

Những kết quả này cho thấy sự chuyển biến trong hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ và nâng cao chất lượng phục vụ.

Không chỉ cải cách thủ tục, tỉnh còn quan tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, tháo gỡ những bất cập phát sinh sau hợp nhất đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Nhiều chính sách về đầu tư, đất đai, xây dựng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được ban hành.

Song song với thu hút dự án mới, Lào Cai chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp hiện hữu nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ và mở rộng thị trường. Trong năm 2026, hơn 2.500 lượt học viên thuộc khoảng 1.500 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã được hướng dẫn tiếp cận, ứng dụng công nghệ số.

Chuyển đổi số cũng từng bước tạo dấu ấn trong các ngành kinh tế có thế mạnh. Đến hết tháng 10/2026, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt trên 10,3%; toàn bộ sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử.

Đối với du lịch, trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón khoảng 10,85 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 45.150 tỷ đồng. Sự phát triển này mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp dịch vụ, cơ sở lưu trú, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Cùng với các chính sách hỗ trợ, hoạt động đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp được duy trì. Nhiều kiến nghị liên quan đến đầu tư công nghiệp, khai khoáng, thủ tục hải quan, xuất nhập khẩu đã được tiếp nhận, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh được phản ánh qua các chỉ số đánh giá chất lượng điều hành và phục vụ hành chính. Theo kết quả đánh giá năm 2025, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Lào Cai thuộc nhóm chất lượng điều hành khá. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 84,41%, xếp thứ 9 trong 34 tỉnh, thành phố, cao hơn mức trung bình cả nước 1,32 điểm phần trăm.

Trong thời gian tới, tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh chuyển đổi số, tháo gỡ khó khăn về đất đai, nguồn vốn và mặt bằng sản xuất. Đồng thời, Lào Cai tăng cường đối thoại, đồng hành cùng doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Định hướng của tỉnh là chuyển mạnh từ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sang đánh giá hiệu quả thực chất, lấy mức độ thuận lợi của doanh nghiệp, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và sự hài lòng của người dân làm thước đo.

Với những kết quả đạt được cùng quyết tâm cải thiện môi trường kinh doanh, Lào Cai đang từng bước tạo dựng nền tảng thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư, phát huy lợi thế về công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, thương mại và du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh, khơi dậy tiềm năng của khu vực kinh tế tư nhân và tạo thêm động lực cho tăng trưởng, phát triển bền vững.