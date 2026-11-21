Lào Cai là một trong những địa phương được lựa chọn tăng trưởng hai con số năm 2027.

Đến ngày 18/11, thu ngân sách của tỉnh Lào Cai đạt 18.556 tỷ đồng, bằng 106% dự toán Trung ương giao, giải ngân vốn đầu tư công đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố. Kết quả này cho thấy nỗ lực của toàn tỉnh trong điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để đạt được kết quả chung đó là áp lực rất lớn đối với từng địa phương, nhất là trong những tháng cuối năm.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Tại phường Cam Đường, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đến ngày 17/11/2026, địa phương đã giải ngân hơn 430,7 tỷ đồng trong tổng số 493,4 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 87,3%. Như vậy, khối lượng vốn còn phải giải ngân trong thời gian còn lại của năm khoảng 62,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lào Cai đã khen thưởng phường Cam Đường là tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2026.

Áp lực tiến độ càng lớn khi khối lượng dự án được giao quản lý tương đối nhiều. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường được giao thực hiện 133 dự án, công trình và danh mục công trình, với tổng mức đầu tư hơn 3.190 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Tuyến - Phó Chủ tịch UBND phường Cam Đường, cho biết địa phương triển khai các giải pháp điều hành đồng bộ, trong đó xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt. Phường tập trung nguồn lực, phối hợp với các cơ quan liên quan để tháo gỡ từng khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Năm 2026, phường Cam Đường được giao thực hiện 133 dự án với tổng mức đầu tư hơn 3.190 tỷ đồng.

Một trong những dự án được địa phương tập trung thực hiện là dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Phần diện tích cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường khoảng 2,2 ha, ảnh hưởng đến 4 hộ gia đình và 1 tổ chức. Đến nay, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt đối với cả 4 hộ dân, với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, các hộ đã bàn giao mặt bằng trước khi nhận tiền bồi thường.

Hộ ông Trần Quốc Dũng, tổ 41, phường Cam Đường, là một trong 4 hộ thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án. Ông Dũng cho biết, trong quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, lãnh đạo phường và Ban Quản lý dự án thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình. Các chính sách bồi thường, hỗ trợ được áp dụng phù hợp, bảo đảm quyền lợi của gia đình nên gia đình đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Ông Trần Quốc Dũng (bên phải) đồng thuận, sẵn sàng bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Cùng với Cam Đường, phường Yên Bái cũng đang tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 14% trong năm 2026. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II và quý III đều đạt 14%, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục phấn đấu trong quý IV và cả năm.

Tuy nhiên, áp lực hoàn thành các chỉ tiêu vẫn còn khá lớn. Đến ngày 13/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.030/2.528 tỷ đồng, bằng 80,3% dự toán; giải ngân vốn đầu tư công đạt 160/195 tỷ đồng, bằng 82,1% kế hoạch.

Để hoàn thành mục tiêu trước ngày 31/12, phường đang tập trung khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu từ đất; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai và thanh toán vốn đầu tư công.

Phường Yên Bái tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 14%.

Theo ông Đoàn Hữu Phung - Bí thư Đảng ủy phường Yên Bái, từ nay đến cuối năm, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển thương mại, dịch vụ; khai thác hiệu quả các nguồn thu, nhất là thu từ đất; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công.

Phát huy nguồn lực tại chỗ, nâng cao hiệu quả điều hành

Ở Bảo Thắng, việc khai thác hiệu quả các nguồn lực tại chỗ, đặc biệt là nguồn thu từ đất, đang trở thành giải pháp quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026. Đây cũng là địa phương có kết quả nổi bật trong thực hiện hai chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Trong năm 2026, xã được tỉnh giao bổ sung 54 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất. Đến thời điểm báo cáo, tổng thu ngân sách của địa phương đạt 192/195 tỷ đồng, bằng 98% dự toán. Kết quả này thể hiện nỗ lực của xã trong khai thác các nguồn thu, đồng thời cho thấy khả năng chủ động điều hành trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Bảo Thắng đạt kết quả nổi bật trong thực hiện hai chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công.

Để duy trì tiến độ và phấn đấu hoàn thành vượt dự toán, ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch UBND xã Bảo Thắng cho biết: “Xã thường xuyên theo dõi tình hình thu, rà soát từng khoản thu và đánh giá khả năng thực hiện. Việc kiểm tra được thực hiện theo tuần, theo tháng nhằm kịp thời nhận diện những khoản thu có nguy cơ chậm tiến độ, từ đó xây dựng giải pháp phù hợp. Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành 21 chỉ tiêu đã đề ra trong năm”.

Điểm đáng chú ý trong cách điều hành của Bảo Thắng là việc gắn trách nhiệm của từng bộ phận với kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thay vì chờ đến cuối năm mới đánh giá, địa phương chủ động cập nhật tiến độ, thường xuyên rà soát những chỉ tiêu còn thấp để có giải pháp điều chỉnh. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với chính quyền cơ sở trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về tính chủ động và năng lực tổ chức thực hiện.

Bảo Thắng đang tập trung cao độ hoàn thành 21 chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2026.

Đối với Lào Cai, yêu cầu tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026 không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trước mắt mà còn tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2027. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành, nhất là chính quyền cơ sở, phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành, nâng cao năng lực dự báo, chủ động tháo gỡ khó khăn và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 17 diễn ra vào ngày 5/11, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh yêu cầu tận dụng tối đa thời cơ thuận lợi, nguồn lực của địa phương, khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 với tinh thần tăng tốc, quyết liệt.

Những tháng cuối năm không chỉ là chặng nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây còn là phép thử đối với năng lực lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của chính quyền cơ sở. Khi mỗi nhiệm vụ được xác định rõ người chịu trách nhiệm, mỗi vướng mắc được tập trung tháo gỡ và mỗi nguồn lực được sử dụng hiệu quả, mục tiêu phát triển sẽ có thêm cơ sở để trở thành kết quả cụ thể.