Lào Cai: Tăng tốc thi công tỉnh lộ 160, phấn đấu thảm nhựa trước Tết

Bổ sung nhà thầu để tăng tốc

Chiều 30/10, ghi nhận PV Báo Xây dựng trên tuyến tỉnh lộ 160, đoạn từ quốc lộ 279 đi Xuân Thượng cho thấy việc thi công đang khẩn trương. Nhiều thiết bị cùng các tổ công nhân được huy động để triển khai nền đường và thảm bê tông nhựa.

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội khu vực xã Xuân Hòa và các địa bàn lân cận. Tuy nhiên, sau gần ba năm triển khai, công trình vẫn chưa hoàn thành theo kế hoạch ban đầu do vướng mặt bằng, khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tại nhiều vị trí tỉnh lộ 160, máy xúc, ô tô vận chuyển vật liệu, máy lu cùng các tổ công nhân được huy động để triển khai nền đường, hệ thống thoát nước và thảm bê tông nhựa.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lào Cai, dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 160 đoạn quốc lộ 279 đi Xuân Thượng (Km41 - Km63) được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt từ tháng 2/2023, tổng mức đầu tư ban đầu 138 tỷ đồng.

Dự án có quy mô cải tạo, nâng cấp 12,5km, trong đó đoạn Km41 - Km52 và tuyến nhánh đi cầu Bến Chuân được đầu tư mặt đường bê tông nhựa rộng tối thiểu 6,5m. Đến tháng 11/2025, dự án tiếp tục được điều chỉnh, nâng cấp thêm đoạn Km52 - Km63, nâng tổng mức đầu tư lên 235 tỷ đồng, kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2027.

Đối với gói thầu số 13, thi công đoạn Km41 - Km52 và tuyến nhánh cầu Bến Chuân, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 8,25/12,52km móng đường cấp phối đá dăm và 4,67/12,52km mặt đường bê tông nhựa. Giá trị thực hiện đạt hơn 65,35 tỷ đồng, tương đương 61,84%.

Để tháo gỡ khó khăn, tăng tốc tiến độ, chủ đầu tư đã bổ sung thêm ba nhà thầu phụ, chia sẻ khối lượng thi công với các nhà thầu chính. Các đơn vị được yêu cầu tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, tập trung hoàn thiện từng đoạn tuyến, không để tình trạng công trường thiếu nhân lực, thiếu máy móc kéo dài.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Lào Cai cho biết, sau khi được UBND tỉnh gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/3/2027, chủ đầu tư đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ.

"Hiện nay, công tác thi công đã có thêm nhân lực, mặt bằng cơ bản đáp ứng, chủ đầu tư đã bổ sung ba nhà thầu phụ để thi công. Công ty TNHH Vũ Thành đã hoàn thành thêm 750m mặt đường bê tông nhựa; Công ty cổ phần Xây dựng và Kiểm định Lào Cai dự kiến hoàn thành thảm nhựa mặt cầu và đường hai đầu cầu trước ngày 3/11; Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông đang hoàn thiện 1,2km móng đường, phấn đấu thảm nhựa trước ngày 5/11/2026, phấn đấu thảm nhựa toàn bộ phần đường còn lại trước Tết", ông Trung thông tin.

Theo kế hoạch, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027, các đơn vị sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, các hạng mục phụ trợ và những phần việc còn lại. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31/3/2027 theo thời hạn được tỉnh cho phép gia hạn.

Tại công trường, các nhà thầu chủ động huy động nguồn lực để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Kỹ sư Phạm Trung Tiệp, Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Vũ Thành cho biết, đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục được giao, đồng thời xây dựng kế hoạch thi công cụ thể theo từng tháng.

"Trong tháng 10, chúng tôi tập trung hoàn thiện thảm mặt đường đoạn dài khoảng 1km. Sang tháng 11, đơn vị phấn đấu thảm thêm 1km và hoàn thiện hệ thống cống, rãnh thoát nước. Hiện nay, khối lượng giao thông cơ bản thông tuyến trên 90%, chỉ còn một số vị trí liên quan đến mặt bằng cần tiếp tục xử lý", kỹ sư Tiệp cho biết.

Để không bị động trước biến động giá vật liệu xây dựng, doanh nghiệp cũng chủ động huy động nguồn tài chính, đặt mua và thanh toán trước một số loại vật liệu như sắt, thép, xi măng, đá và các vật liệu cần thiết khác, phục vụ thi công nền đường, cầu cống.

Trên công trường, đơn vị đang bố trí ba máy xúc, bốn ô tô vận chuyển, một máy san, hai máy lu, một đầu kéo cùng khoảng 15 lái máy và lực lượng công nhân thi công thảm bê tông nhựa.

Theo ông Trung, áp lực tiến độ hiện nay rất lớn, nhất là khi giá nhiên liệu, vật liệu và nhân công tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là lần gia hạn cuối cùng của tỉnh đối với tiến độ công trình, vì vậy chủ đầu tư yêu cầu tất cả các đơn vị phải tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để hoàn thành dự án đúng cam kết.

Người dân phấn khởi

Không chỉ là công trình giao thông phục vụ nhu cầu đi lại, tỉnh lộ 160 còn là tuyến đường có ý nghĩa thiết thực đối với sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương. Dọc tuyến, nhiều hộ dân sinh sống, sản xuất nông nghiệp, trồng quế và thường xuyên phải vận chuyển nông sản qua những đoạn đường đang thi công.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31/3/2027.

Tại thôn Kẹp, xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai, anh Lù Văn Lượng chia sẻ, gia đình anh và nhiều hộ dân trong khu vực đều mong muốn tuyến đường sớm hoàn thành để việc đi lại thuận tiện hơn.

"Chúng tôi mong con đường được làm nhanh hơn một chút, sớm hoàn thành để bà con đi lại đỡ vất vả. Đường đẹp thì việc đi lại, làm ăn, sinh hoạt của người dân cũng thuận lợi hơn", anh Lượng bày tỏ.

Cùng chung mong muốn, anh Vàng Seo Sình, người dân bản Mo 1, xã Vạn Hòa cho biết, việc nâng cấp tuyến đường có ý nghĩa thiết thực với đời sống của bà con, nhất là những hộ trồng quế.

"Chúng tôi mong có con đường đẹp, đi lại thuận tiện để gia đình vận chuyển quế đi bán dễ dàng hơn, các cháu đi học cũng đỡ vất vả", anh Sình nói.

Chủ đầu tư và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đồng thời bảo đảm an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, một trong những nguyên nhân chính khiến công trình chậm tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng kéo dài. Riêng gói thầu số 13, đến nay, mới bàn giao được 11,735/12,52km, còn 0,785km chưa bàn giao, liên quan đến 22 hộ dân.

Trong đó, có những hộ chưa thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ; một số trường hợp có tài sản hình thành trên đất giao thông không đủ điều kiện bồi thường, hoặc phát sinh tranh chấp đất đai, tài sản khiến việc bàn giao mặt bằng gặp khó khăn.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu và nhân công tăng cao trong khi hợp đồng thi công được ký theo hình thức đơn giá cố định, không được điều chỉnh đơn giá. Năng lực tài chính của một số nhà thầu hạn chế khiến việc huy động vốn, vật liệu và tổ chức thi công đồng loạt gặp nhiều trở ngại.

Để giải quyết những tồn tại này, ngày 29/10, Sở Xây dựng Lào Cai đã chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp thực hiện.

Theo cam kết tại cuộc họp, UBND xã Xuân Hòa, tỉnh Lào Cai và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bảo Yên phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng còn lại trước ngày 31/12/2026, tạo điều kiện để nhà thầu triển khai thi công đồng bộ.

Đối với các nhà thầu, chủ đầu tư yêu cầu tăng cường nhân lực, máy móc, tổ chức thi công theo tiến độ chi tiết đã cam kết. Trường hợp không đáp ứng khối lượng theo cam kết, chủ đầu tư sẽ có văn bản cảnh báo, yêu cầu điều chỉnh tiến độ; đồng thời xem xét thu hồi tiền tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và xử lý các trách nhiệm liên quan nếu nhà thầu không đủ khả năng hoàn thành.

Đáng chú ý, chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trước Tết Nguyên đán 2027 và hoàn thành toàn bộ gói thầu trước ngày 31/3/2027.

Hà Thắng