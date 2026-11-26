Giữa tháng 5/2026, xuất hiện lũ lớn tại thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng khi dòng suối Ngòi Hút tiếp tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở ăn sâu vào khu dân cư, dòng chảy bị thay đổi, tạo xoáy mạnh khoét sâu chân bờ, hình thành hàng loạt “hàm ếch” nguy hiểm sát nhà dân.

Khoảng 900m bờ suối đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng, không chỉ cuốn trôi khoảng 4.000m2 đất nông nghiệp, dòng nước dữ còn đe dọa trực tiếp tuyến đường liên thôn, hệ thống mương dẫn nước và hơn 2ha đất lúa thuộc cánh đồng sản xuất tập trung của thôn. Qua rà soát của chính quyền cơ sở, hiện có 28 hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sạt lở suối Ngòi Hút.

Ngày 25/11, ghi nhận PV Báo Xây dựng, những ngày này, tại kè suối Ngòi Hút, khu vực gần cầu treo khu Trung Tâm, xã Phong Dụ Thượng, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tiếng máy xúc, ô tô vận chuyển đất đá cùng tiếng máy móc hoạt động liên tục trên công trường. Dọc tuyến kè, công nhân đang tập trung hoàn thiện phần mái, gia cố khung và các tấm bê tông bảo vệ.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai, công trình kè chống sạt lở khu dân cư gần cầu treo khu Trung Tâm, xã Phong Dụ Thượng thuộc dự án Kè chống sạt lở một số điểm trên suối Ngòi Thia và suối Ngòi Hút, tỉnh Yên Bái (cũ). Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, với quy mô 5 tuyến kè, tổng chiều dài trên 6.000m, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Trong đó dự án kè khu Trung Tâm, xã Phong Dụ Thượng có chiều dài khoảng 756m, giá trị hơn 27 tỷ/300 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với kết cấu tường kè, móng kè, mái kè bê tông cốt thép, kết hợp đường bê tông rộng khoảng 4m phía trên, góp phần bảo vệ khu vực dân cư và hoàn thiện hạ tầng khu vực.

Riêng hạng mục tại khu dân cư gần cầu treo khu Trung Tâm, xã Phong Dụ Thượng (suối Ngòi Hút) có chiều dài khoảng 756m, công trình được thiết kế với kết cấu tường kè, móng kè, mái kè bê tông cốt thép, kết hợp đường bê tông rộng khoảng 4m phía trên, góp phần bảo vệ khu vực dân cư và hoàn thiện hạ tầng khu vực. Trên công trường, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái đang tập trung nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Chị Mai Thị Trang, người dân thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, nước lũ suối Ngòi Hút dâng cao đã tràn vào khu vực nhà bếp của gia đình, gây xáo trộn sinh hoạt và khiến các thành viên không khỏi lo lắng, mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân sinh sống gần suối luôn phải theo dõi diễn biến thời tiết, đề phòng nước dâng và nguy cơ sạt lở. Vì vậy, khi công trình kè được triển khai, bà con rất phấn khởi, kỳ vọng tuyến kè sớm hoàn thành để bảo vệ nhà cửa, đất đai và ổn định cuộc sống.

Anh Trần Phương, Chỉ huy trưởng công trình, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Yên Bái cho biết, hiện khối lượng thi công của gói thầu đã đạt hơn 60%. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị duy trì bình quân khoảng 50 công nhân mỗi ngày, cùng hệ thống máy móc gồm 4 máy xúc, 2 ô tô vận chuyển và 1 máy lu. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc chống sạt lở, bảo vệ khu vực trung tâm xã Phong Dụ Thượng. Nếu thời tiết thuận lợi, nhà thầu phấn đấu hoàn thành sớm hơn kế hoạch trước 31/12, khoảng một tuần.

Cũng theo đại diện nhà thầu, thời tiết là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công, đặc biệt, khi xuất hiện mưa kéo dài, việc triển khai các hạng mục ngoài trời phải điều chỉnh để bảo đảm chất lượng và an toàn công trình. Do đó, đơn vị đang chủ động bố trí nhân lực, thiết bị, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công liên tục.

Không chỉ có ý nghĩa phòng, chống thiên tai, tuyến kè suối Ngòi Hút còn góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm xã, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân khi các hạng mục liên quan được hoàn thiện. Để công trình phát huy hiệu quả, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công cần được đặt lên hàng đầu. Các hạng mục móng, thân kè, mái kè và hệ thống gia cố phải được thực hiện đúng thiết kế, bảo đảm khả năng chống chịu trước tác động của dòng chảy.