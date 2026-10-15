Lào Cai tăng tốc làm đường giao thông nông thôn, quyết tâm giải ngân 100% vốn

Hạ tầng giao thông nông thôn từng bước được đầu tư, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, sau 30 ngày thực hiện đợt cao điểm xây dựng đường giao thông nông thôn theo Kế hoạch số 395/KH-UBND ngày 20/8/2026, toàn tỉnh đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 496/651 công trình, đạt 76,2%; khởi công 365 công trình, đạt 56,1; tổng vốn giải ngân đạt hơn 389,2 tỷ đồng trong tổng kế hoạch hơn 814,4 tỷ đồng, tương đương 47,8%.

Khối lượng thực hiện đạt 295,94 km nền đường và 165,25 km mặt đường bê tông xi măng. Toàn tỉnh có 28 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân từ 75% trở lên; 18 xã, phường hoàn thành cả 3 mục tiêu của đợt cao điểm.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đẩy mạnh xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Kết quả đạt được thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Nguồn lực từ cộng đồng được huy động, góp phần phát huy vai trò chủ thể của người dân theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, thúc đẩy tiến độ xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn.

Tuy nhiên, cả 3 chỉ tiêu về phê duyệt dự án, khởi công và giải ngân đều chưa đạt yêu cầu đề ra. Kết thúc đợt cao điểm, toàn tỉnh còn 155 công trình chưa hoàn thành phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, 286 công trình chưa khởi công. Tỷ lệ kiên cố hóa mặt đường so với khối lượng đăng ký còn thấp.

Đáng chú ý, tiến độ thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Một số xã, phường đã hoàn thành cả 3 mục tiêu, trong khi nhiều địa phương có tỷ lệ phê duyệt công trình, khởi công và giải ngân thấp. Có địa phương đã được giao vốn nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc chưa phát sinh giải ngân. Công tác báo cáo tại một số nơi chưa bảo đảm chất lượng và tính kịp thời, ảnh hưởng đến việc tổng hợp, theo dõi và chỉ đạo, điều hành.

Người dân tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Trước thực tế trên, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 18 xã, phường hoàn thành cả 3 tiêu chí của đợt cao điểm, đồng thời nhắc nhở các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp, chưa phát sinh giải ngân.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 46-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 11/5/2026 của UBND tỉnh; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục.

Các địa phương phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, rà soát toàn bộ danh mục công trình và kế hoạch vốn được giao, xác định cụ thể tiến độ hoàn thành từng công trình, từng thủ tục và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân. Trọng tâm là hoàn thành các thủ tục còn lại, khẩn trương khởi công những công trình đủ điều kiện, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành.

UBND tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/12/2026. Để bảo đảm tiến độ, UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, gửi kết quả triển khai về Sở Xây dựng trước ngày 25 hằng tháng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai được mở mới.

Sở Xây dựng được giao tiếp tục theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện tại các địa phương; kịp thời tham mưu giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời đề xuất hình thức xử lý đối với những địa phương chậm triển khai, không bảo đảm tiến độ giải ngân và mục tiêu kế hoạch.

Các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường hướng dẫn, phối hợp với địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để các xã, phường đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường giao thông nông thôn, bảo đảm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn.

Việc tăng cường đôn đốc, nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hoàn thành các mục tiêu phát triển giao thông nông thôn năm 2026, góp phần từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.