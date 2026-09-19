Lào Cai tăng tốc giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Tỉnh Lào Cai yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thành giải ngân 100% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trước ngày 31.12. (Ảnh minh họa)

Tại Công văn số 9534/UBND-TH ngày 18.9, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Theo Sở Tài chính Lào Cai, đến ngày 11.9, việc thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được kéo dài sang năm 2026 vẫn chậm. Vốn sự nghiệp mới giải ngân đạt 18,6% dự toán, vốn đầu tư phát triển đạt 21,7% kế hoạch, trong khi khối lượng vốn phải giải ngân trong những tháng còn lại rất lớn.

Trước thực tế đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân.

Theo đó, các đơn vị phải rà soát ngay từng nguồn vốn, nhiệm vụ và dự án; xác định rõ khối lượng đã thực hiện, số vốn đã giải ngân, số vốn còn lại, khả năng hoàn thành cùng những khó khăn cần xử lý. Những vướng mắc phải được báo cáo, tháo gỡ kịp thời, không để dồn hồ sơ và khối lượng thanh toán vào cuối năm.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến hết ngày 30.9, mỗi đơn vị chủ đầu tư phải giải ngân ít nhất 50% kế hoạch vốn; tỉ lệ giải ngân chung toàn tỉnh đạt tối thiểu 60%. Trong tháng 10 và 11, các đơn vị tiếp tục tăng tốc để đến ngày 31.12 giải ngân 100% kế hoạch, không để phải hoàn trả ngân sách Trung ương do nguyên nhân chủ quan.

Sở Tài chính Lào Cai được giao lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng và từng đơn vị; đồng thời rà soát, tham mưu điều chuyển vốn từ những nhiệm vụ không còn nhu cầu hoặc không có khả năng thực hiện sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân.

Cán bộ chuyên môn phải bám sát cơ sở, trực tiếp hướng dẫn xử lý từng hồ sơ, ưu tiên các xã, phường có khối lượng vốn lớn, tỉ lệ giải ngân thấp hoặc chưa phát sinh giải ngân.

Các sở thường trực chương trình có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tháo gỡ khó khăn về quy trình, thủ tục. UBND các xã, phường phải phân công cán bộ phụ trách cụ thể từng chương trình, dự án và hồ sơ, tránh tình trạng chỉ báo cáo chung chung nhưng không đề xuất giải pháp xử lý.

Cùng với đó, Kho bạc Nhà nước khu vực IX được yêu cầu ưu tiên kiểm soát, thanh toán ngay những hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, không để hồ sơ tồn đọng làm chậm tiến độ.

UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm triển khai, chậm giải ngân do nguyên nhân chủ quan, thiếu chủ động hoặc không kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc.