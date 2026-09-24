Lào Cai

Lào Cai tăng cường thu hút chuyên gia, nhà khoa học phục vụ phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: CTTĐT Lào Cai.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai các nhiệm vụ của địa phương; đồng thời phối hợp với cơ quan đầu mối của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc trao đổi, cung cấp, cập nhật thông tin, dữ liệu và xử lý các vấn đề liên ngành thuộc chương trình.

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng được giao phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu và làm việc tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nội dung này có thể được bổ sung vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2026-2030.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ được hướng dẫn, đôn đốc rà soát nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học, xác định cụ thể lĩnh vực chuyên môn, số lượng, thời gian, hình thức làm việc, nhiệm vụ và sản phẩm dự kiến. Đồng thời, các đơn vị phải chuẩn bị điều kiện cần thiết để tiếp nhận, quản lý và sử dụng đội ngũ này theo quy định.

Trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, đề xuất và chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai hằng năm, trong đó xác định nhiệm vụ, cơ quan chủ trì, tiến độ, nhu cầu kinh phí và nguồn lực thực hiện.

Sở Nội vụ được giao phối hợp rà soát nhu cầu thu hút, sử dụng chuyên gia, nhà khoa học gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời tham mưu lồng ghép các nhiệm vụ phù hợp vào chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của địa phương....

Trong khi đó, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu, mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học; cung cấp thông tin về chuyên gia và các nhiệm vụ khoa học, công nghệ phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ cũng được giao rà soát, đề xuất việc huy động, sử dụng các nguồn lực khoa học và công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ có sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học thuộc chương trình.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan phải gửi kết quả thực hiện cùng các đề xuất, kiến nghị về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 5/12 hằng năm. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15/12 hằng năm.