Lào Cai tăng cường theo dõi, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản số 10349/UBND-KT về việc tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu việc theo dõi, nắm bắt tình hình doanh nghiệp phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định pháp luật; trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, không làm phát sinh thủ tục hành chính, gây phiền hà, sách nhiễu hoặc ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường.

Lào Cai đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: laocai.gov.vn

Các cơ quan, đơn vị ưu tiên sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các nguồn thông tin hợp pháp; chỉ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp khi thực sự cần thiết. Việc hỗ trợ phải xác định rõ giải pháp, cơ quan chịu trách nhiệm và thời gian hoàn thành nhằm tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất, tăng năng lực sản xuất mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

UBND tỉnh giao Sở Công Thương theo dõi hoạt động của doanh nghiệp công nghiệp, thương mại; Sở Xây dựng theo dõi doanh nghiệp xây dựng, vận tải, kho bãi; Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi doanh nghiệp du lịch. Sở Tài chính chủ trì phối hợp rà soát, cập nhật danh sách doanh nghiệp cần theo dõi, đồng thời tổng hợp tình hình, tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng.

Thống kê tỉnh là đầu mối tiếp nhận, đối chiếu thông tin từ các sở, ngành và số liệu thống kê; tập trung phân tích biến động về sản lượng, doanh thu, giá trị sản xuất, nhất là tại các doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc biến động mạnh, có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả của ngành, lĩnh vực.

Để bảo đảm tiến độ, trước ngày 10 hằng tháng, các sở được giao nhiệm vụ phải gửi thông tin tóm tắt về tình hình doanh nghiệp cho Thống kê tỉnh và Sở Tài chính. Trước ngày 12 hằng tháng, Thống kê tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về những biến động đáng chú ý.

Đối với các vấn đề cấp bách có khả năng ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mục tiêu tăng trưởng, các cơ quan phải báo cáo UBND tỉnh ngay, không chờ kỳ báo cáo định kỳ.