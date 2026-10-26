Lào Cai tăng cường “sức đề kháng số” cho thế hệ trẻ

Quang cảnh chương trình tại Trường THCS Kim Tân, phường Lào Cai.

Tại Trường THCS Kim Tân, khoảng 1.600 học sinh tham gia chương trình “Teen Safety School Tour 2026 - An toàn số cho em”, trong khuôn khổ chiến dịch “Vaccine Số”. Chương trình do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA), TikTok Việt Nam và Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững MSD United Way Vietnam phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ và chỉ đạo của Cục An ninh mạng, Bộ Công an; cùng sự đồng hành của Ngân hàng VietinBank và Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam.

Học sinh Trường THCS Kim Tân tham gia các hoạt động tương tác, tìm hiểu kỹ năng sử dụng Internet an toàn.

Trong bối cảnh công nghệ số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, bên cạnh những lợi ích thiết thực đối với học tập và kết nối, học sinh cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ như lộ lọt thông tin cá nhân, lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng và tiếp xúc với các nội dung không phù hợp. Vì vậy, chương trình tập trung trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và ứng phó với các rủi ro số, giúp học sinh biết cách bảo vệ bản thân và sử dụng Internet có trách nhiệm.

Với thông điệp “Có Vaccine Số, tự tin khám phá - làm chủ thế giới số!”, chương trình được triển khai theo ba trụ cột: An toàn số - Sức khỏe số - Thiếu niên nói.

Thông qua các hoạt động tương tác, chia sẻ tình huống thực tế và trao đổi trực tiếp, học sinh được khuyến khích chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, hình thành thói quen sử dụng công nghệ hợp lý, đồng thời mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp khó khăn trên môi trường mạng. Qua đó, từng bước xây dựng “sức đề kháng số”, giúp các em tự tin tiếp cận và phát huy những giá trị tích cực của công nghệ.

Hoạt động “05 phút cùng em” tại Trường THPT Nguyễn Huệ, phường Yên Bái giúp học sinh trao đổi, tìm hiểu cách nhận diện và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng.

Cùng thời điểm, tại Trường THPT Nguyễn Huệ (phường Yên Bái), Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động Chiến dịch “Không một mình - Kết nối không tổn thương” năm 2026, với sự hưởng ứng của 1.537 học sinh và 66 giáo viên nhà trường.

Tại chương trình, hoạt động “05 phút cùng em” tiếp tục là điểm nhấn, tạo không gian để học sinh trao đổi, tương tác và chia sẻ những vấn đề gặp phải trên không gian mạng. Qua đó, các em được định hướng cách nhận diện những dấu hiệu bất thường trong các mối quan hệ trực tuyến, phòng ngừa nguy cơ bị lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trên mạng và phát tán thông tin riêng tư; đồng thời biết chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ gia đình, thầy cô và lực lượng chức năng khi cần thiết.

Học sinh tìm hiểu sách tại hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc do Công an tỉnh phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai tổ chức.

Bên cạnh tuyên truyền, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh trao tặng nhà trường 50 cuốn sách, phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Hai đơn vị cũng tổ chức các hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc thông qua trưng bày mô hình sách và sử dụng xe thư viện lưu động, góp phần khơi gợi niềm yêu thích đọc sách, tinh thần tự học và nghiên cứu trong học sinh.

Việc đồng thời tổ chức các chương trình tại hai cơ sở giáo dục cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận công tác giáo dục an toàn số cho học sinh. Nếu “Vaccine Số” chú trọng hình thành kiến thức, kỹ năng và thói quen sử dụng công nghệ an toàn, lành mạnh, thì “Không một mình - Kết nối không tổn thương” nhấn mạnh khả năng nhận diện, phòng ngừa nguy cơ xâm hại trực tuyến, khuyến khích học sinh chủ động chia sẻ và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống nguy hiểm.

Các hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, ngành Giáo dục và Đào tạo, các tổ chức chuyên môn, nhà trường và cộng đồng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trong đời thực và trên không gian mạng; giúp học sinh từng bước hình thành kỹ năng công dân số, sử dụng công nghệ có trách nhiệm, bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác.