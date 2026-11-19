Theo đó, tại văn bản số 11530/UBND-VX về việc tăng cường các biện pháp quản lý giá thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ khám bệnh chữa bệnh trong những tháng cuối năm, Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan theo dõi sát diễn biến giá cả, tình hình cung cầu thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những biến động giá bất thường, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung.

Các cơ sở y tế chủ động xây dựng phương án mua sắm, dự trữ thuốc.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế rà soát nhu cầu, tình hình sử dụng, tồn kho thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm; chủ động xây dựng phương án mua sắm, dự trữ, bảo đảm nguồn cung trong những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán năm 2027; niêm yết, công khai, cập nhật kịp thời giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, giá thuốc và các hàng hóa, dịch vụ liên quan; thực hiện thu đúng giá, không thu thêm các khoản ngoài quy định.

Tổ chức thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh có tính chi phí quản lý từ ngày 01/01/2027 theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND và Nghị quyết số 70/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đảm bảo thuốc phục vụ khám, chữa bệnh.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan theo dõi, phân tích diễn biến giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và giá dịch vụ y tế; đánh giá tác động của các phương án điều chỉnh giá dịch vụ y tế (nếu có) đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI), mặt bằng giá và mục tiêu kiểm soát lạm phát; tham mưu UBND tỉnh các giải pháp quản lý, điều hành giá theo chức năng, thẩm quyền.

Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng thuốc.

Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực y tế.

UBND các xã, phường có trách nhiệm theo dõi tình hình cung ứng, biến động giá thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm và dịch vụ khám, chữa bệnh trên địa bàn; phối hợp kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết và nguồn gốc hàng hóa. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý chủ động rà soát nhu cầu, bảo đảm nguồn cung phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng thuốc, thiết bị và vật tư y tế có nguồn gốc rõ ràng.