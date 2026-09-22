Lào Cai tăng cường quản lý đất có nguồn gốc nông, lâm trường

Dự họp có đại diện một số sở, ngành, xã, phường; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban quản lý rừng, khu bảo tồn, vườn quốc gia và một số công ty nông, lâm nghiệp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo, đối với địa bàn tỉnh Lào Cai cũ, Đề án "Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh" được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/1/2022, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 328,4 tỷ đồng. Đề án tập trung rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, đo đạc, lập bản đồ địa chính; xây dựng phương án sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và xây dựng, tích hợp dữ liệu đất đai đối với diện tích có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh.

Đã hoàn thành rà soát ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất đối với phần diện tích giữ lại quản lý, sử dụng của 11 tổ chức. Đồng thời, hoàn thành rà soát, xác định ranh giới, cắm mốc, lập hồ sơ ranh giới diện tích đất rừng do 101 cấp xã, cộng đồng dân cư quản lý, sử dụng; hoàn thành lập, phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp đổi giấy chứng nhận đối với diện tích giữ lại quản lý, sử dụng của 10 tổ chức.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đối với địa bàn tỉnh Yên Bái trước khi sáp nhập, Đề án “Tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái” được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 13/4/2017, với tổng dự toán kinh phí thực hiện hơn 213,8 tỷ đồng.

Do khó khăn trong bố trí kinh phí, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất triển khai thành các dự án độc lập nhằm thực hiện các mục tiêu của đề án. Trong đó, dự án đo đạc diện tích đất của 4 công ty lâm nghiệp trả về địa phương đã đo đạc, lập bản đồ địa chính là 41.651,24 ha/37.295,87 ha, đạt 111,68% khối lượng theo thiết kế kỹ thuật - dự toán được duyệt. Hồ sơ, sản phẩm của dự án đã được bàn giao cho UBND cấp xã nơi có đất để quản lý và thực hiện các nội dung liên quan theo quy định.

Đối với Dự án “Đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với đất đai có nguồn gốc từ các lâm trường, công ty nông, lâm nghiệp, công ty chè trên địa bàn tỉnh Yên Bái”, đến ngày 15/9/2026 đã đo đạc 46.768,27 ha/47.738,67 ha, đạt 97,97% khối lượng theo thiết kế kỹ thuật - dự toán được duyệt. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức kiểm tra tiến độ, kiểm tra, phúc tra ngoại nghiệp phục vụ nghiệm thu đối với 4/4 đơn vị; dự kiến hoàn thành và bàn giao sản phẩm trong tháng 12/2026.

Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo cũng chỉ rõ, quá trình triển khai đề án còn một số khó khăn, vướng mắc. Đối với đề án trên địa bàn Lào Cai cũ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, các huyện, thị xã, thành phố trước đây không còn là chủ đầu tư nên chưa xác định được chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các hạng mục của đề án. Một số xã sau sáp nhập chưa được bàn giao đầy đủ hồ sơ, sản phẩm đã hoàn thành; việc điều chỉnh, thanh quyết toán dự án cũng gặp vướng mắc.

Đối với địa bàn Yên Bái cũ, một số nhiệm vụ của đề án còn kéo dài do khó khăn về nguồn kinh phí và tính phức tạp của hiện trạng quản lý, sử dụng đất. Diện tích đất có nguồn gốc nông, lâm trường lớn, phân bố trên địa bàn rộng, liên quan đến nhiều tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; quá trình quản lý, sử dụng qua nhiều thời kỳ có nhiều biến động nên việc xác định nguồn gốc, ranh giới, đối tượng quản lý, sử dụng và hiện trạng đất cần nhiều thời gian, nguồn lực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai đề án. Các nội dung được quan tâm gồm: việc xác định chủ đầu tư đối với các dự án; bàn giao hồ sơ, sản phẩm đo đạc; lập phương án sử dụng đối với diện tích đất bàn giao về địa phương và bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ còn lại.

Đại biểu tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Đề án.

Các đại biểu cũng trao đổi về việc tiếp tục rà soát tổng thể khối lượng công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tiếp nhận, quản lý hồ sơ và tổ chức thực hiện.

Đối với diện tích đất các tổ chức bàn giao về địa phương, cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xác định hiện trạng, nguồn gốc, ranh giới và xây dựng phương án sử dụng đất theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương và các tổ chức đang quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm sau khi hoàn thành đề án, công tác quản lý, sử dụng đất được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, hướng dẫn tháo khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư; hướng dẫn các ban quản lý rừng, khu bảo tồn, công ty chè trình thẩm định phương án sử dụng đất sau khi hoàn thành các dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng thời, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng phương án sử dụng đất, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo tiến độ hoàn thành các dự án đo đạc; phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý những tồn tại, vướng mắc về đất có nguồn gốc nông, lâm trường và hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán các dự án theo quy định.

Đối với Sở Tài chính, đồng chí đề nghị tiếp tục đôn đốc các xã khẩn trương rà soát, báo cáo khối lượng công việc và kinh phí đã thực hiện; tham mưu bố trí kinh phí thanh, quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành…

Đối với các xã, phường, cần chủ động rà soát kết quả thực hiện đề án; đối với diện tích đất đã bàn giao về địa phương thực hiện quản lý, sử dụng theo đúng thẩm quyền; lập phương án sử dụng đất đối với diện tích có nguồn gốc nông, lâm trường trả về địa phương, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Sinh cũng đề nghị các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, khu bảo tồn và công ty chè tiếp tục hoàn thành việc lập, thẩm định phương án sử dụng đất của đơn vị; đồng thời kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.