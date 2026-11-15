Lào Cai: Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý để tổ chức hướng dẫn các công ty đại chúng, doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài Nhà nước xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, liêm chính, không tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

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UBND tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hội ngành nghề và tổ chức xã hội - nghề nghiệp xây dựng, thực hiện quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức kinh doanh và chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù hoạt động. Đồng thời, ban hành quy tắc ứng xử, thiết lập cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Các tổ chức, hiệp hội tăng cường tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên và người lao động chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, tích cực tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, phát hiện và kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

Đối với 9 công ty đại chúng và 3 tổ chức xã hội, quỹ từ thiện do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ, có huy động đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện, UBND tỉnh yêu cầu: Thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ theo quy định tại Điều 79 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Thực hiện các biện pháp công khai minh bạch, nội dung công khai minh bạch, hình thức công khai, trách nhiệm thực hiện việc công khai minh bạch theo quy định tại Điều 9, các điểm a, c và d khoản 1 Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 80 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 53 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.

Thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích theo quy định tại Điều 23, Điều 80 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 54 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ. Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, ngừa tham nhũng gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 20/12/2026.

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của các doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung cần chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về phòng, chống tham nhũng đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước theo quy định.