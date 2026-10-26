Lào Cai tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Người dân xã Gia Hội phun hóa chất tiêu độc, khử trùng chuồng trại để ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi.

Lũy kế 10 tháng, toàn tỉnh ghi nhận dịch bệnh tại 392 hộ, 115 thôn thuộc 34 xã, với 2.677 con lợn bị tiêu hủy, tổng trọng lượng hơn 116,3 tấn.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các địa phương triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường giám sát, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, tiêm phòng và tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Đáng chú ý, đến ngày 8/10, có 22/34 xã đã qua 21 ngày không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh.

Trong những tháng cuối năm, ngành chuyên môn yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm trong giám sát dịch bệnh, hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, hạn chế nguy cơ lây lan, bảo vệ đàn vật nuôi và ổn định sản xuất.