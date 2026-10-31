Lào Cai tăng cường phối hợp tuyên truyền biển, đảo

Dự hội nghị, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh cùng một số cơ quan, đơn vị.

Về phía Quân chủng Hải quân có Chuẩn đô đốc Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân và lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026, công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo trên địa bàn Lào Cai được triển khai đồng bộ với nhiều hình thức thiết thực. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Chính trị Hải quân ban hành kế hoạch, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo toàn diện, lấy hiệu quả làm trung tâm.

Từ đầu năm đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tổ chức hơn 1.500 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 92.500 lượt người nghe. Các cơ quan báo chí của tỉnh đăng, phát hơn 200 tin, bài, phóng sự, ảnh; toàn tỉnh đăng tải hơn 5.200 sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số, thu hút hơn 3,8 triệu lượt tương tác, tiếp cận. Hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường phát 581 lượt bản tin về biển, đảo.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trình bày báo cáo kết quả công tác phối hợp tại hội nghị.

Các hoạt động hướng về biển, đảo được tổ chức thiết thực. Tỉnh Đoàn vận động hơn 50 triệu đồng quà tặng, tiếp nhận hơn 600 tranh vẽ và hơn 1.800 thư, thiệp gửi cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa.

Các trường học tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống, thu hút hơn 8.000 lượt học sinh, giáo viên tham gia. Cục Chính trị Hải quân hỗ trợ 250 triệu đồng xây dựng 5 nhà Đại đoàn kết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và tặng mỗi hộ gia đình một ti vi.

Những hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời thắt chặt tình đoàn kết quân dân, tăng cường quan hệ phối hợp giữa tỉnh Lào Cai và Quân chủng Hải quân.

Năm 2027, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lào Cai và Cục Chính trị Quân chủng Hải quân tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy Lào Cai và Đảng uỷ Quân chủng Hải quân nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền biển, đảo; xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp cụ thể, chi tiết; tổ chức hội nghị báo cáo viên, tọa đàm chuyên đề và tuyên truyền hướng nghiệp, thu hút học sinh đăng ký dự thi vào Học viện Hải quân.

Các cơ quan báo chí hai bên sẽ tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin tư liệu, tin, bài, chương trình truyền hình, phát thanh; khai thác hiệu quả nền tảng số và mạng xã hội trong thực hiện truyền thông về biển, đảo.

Đồng chí Chuẩn đô đốc Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chuẩn đô đốc Vũ Anh Tuấn - Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân ghi nhận kết quả phối hợp giữa hai đơn vị, đồng thời đề nghị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, mở rộng địa bàn và đối tượng tiếp cận, tăng cường ứng dụng nền tảng số và phương tiện truyền thông hiện đại. Kế hoạch tuyên truyền cần bám sát thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng trao đổi về các giải pháp đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền biển, đảo, biên giới và các sự kiện chính trị của đất nước, Quân chủng Hải quân và Lào Cai; tập huấn chuyên sâu về biển, đảo và xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam; thực hiện an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đánh giá cao kết quả phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa 2 đơn vị. Đồng chí đề nghị nâng cao chất lượng tuyên truyền gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi đắp lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hoàng Giang nhấn mạnh cần đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; đưa kiến thức về biển, đảo vào hoạt động ngoại khóa trong nhà trường và hội nghị tuyên vận ở cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, đồng bào vùng cao hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh công tác phối hợp cần được duy trì lâu dài, thực chất, có sản phẩm cụ thể; phát huy vai trò của báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và nền tảng số trong lan tỏa thông tin chính thống về biển, đảo quê hương.

Cục Chính trị Hải quân tặng quà lưu niệm đồng chí Hoàng Giang.

Cục Chính trị Hải quân tặng quà lưu niệm xã Mường Bo và phường Sa Pa.

Cục Chính trị Hải quân khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2026.