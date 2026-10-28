Lào Cai: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ hoàn thành và kết quả cụ thể; hoàn thành ban hành trong tháng 10/2026.

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Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm việc đăng ký nhiệm vụ trọng tâm hằng quý, hằng năm về giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thường xuyên cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện; định kỳ báo cáo theo quý, 6 tháng và hằng năm để phục vụ công tác theo dõi, tổng hợp, đánh giá.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TU thành kế hoạch triển khai; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền. Sở cũng rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, đề xuất phương án xử lý các vấn đề về an ninh, trật tự liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện.

Đối với UBND các xã, phường cần rà soát kỹ hồ sơ trước khi ban hành quyết định cưỡng chế; lấy ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tư pháp về hồ sơ pháp lý theo chức năng, nhiệm vụ; Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Tư pháp trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh rà soát, đánh giá tình hình, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.