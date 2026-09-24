Lào Cai tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu 2026

* Quy Mông kiểm tra an toàn thực phẩm tại 16 cơ sở

Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Quy Mông tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ cao trong dịp Tết Trung thu.

Hiện trên địa bàn xã có hơn 20 cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong đợt này, Đoàn kiểm tra 16 cơ sở, chủ yếu là các điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, bánh nướng, bánh dẻo, thực phẩm bao gói sẵn, nước giải khát và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm; hồ sơ pháp lý; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, khu vực chế biến và bảo quản; giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, bản tự công bố sản phẩm, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp tham gia kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Đối với bánh Trung thu, bánh kẹo và thực phẩm bao gói sẵn, Đoàn chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác và hạn sử dụng. Qua kiểm tra thực tế, các sản phẩm bánh Trung thu tại các cơ sở chủ yếu mang các thương hiệu như Bibica, Kinh Đô...

Xã Quy Mông thực hiện kiểm tra 16 cơ sở sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn.

Một số cơ sở còn để sản phẩm gần hết hạn sử dụng trên quầy bán, chưa ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm, thiếu giá, kệ để hàng. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, yêu cầu khắc phục; đồng thời tăng cường kiểm soát, không để sản phẩm không bảo đảm an toàn lưu thông trên thị trường.

Ký cam kết và tuyên truyền chấp hành pháp luật đến các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Cùng với kiểm tra, Đoàn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chỉ kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, hóa đơn, chứng từ; thường xuyên kiểm tra hạn sử dụng, điều kiện bảo quản và vệ sinh tại cơ sở.

* Bản Liền chú trọng an toàn thực phẩm tại trường học và khu vực cổng trường

Ngày 24/9, xã Bản Liền triển khai kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn.

Hiện xã có 8 cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, 3 cơ sở phục vụ ăn uống và 13 bếp ăn tập thể tại 3 cấp trường, phục vụ hơn 600 học sinh bán trú.

Đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và bếp ăn tập thể tại các trường học trên địa bàn.

Trong đợt kiểm tra, Đoàn liên ngành tập trung rà soát giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc bản cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc diện phải thực hiện; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, thực phẩm.

Đối với các cơ sở chế biến, kinh doanh thức ăn, Đoàn kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ; sức khỏe, kiến thức an toàn thực phẩm của người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh; việc thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn.

Đoàn kiểm tra toàn diện các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh trên địa bàn.

Các điểm kinh doanh đồ ăn, thức uống khu vực gần cổng trường được đặc biệt chú trọng. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện chế biến, dụng cụ chứa đựng, nguồn nước, việc che đậy, bảo quản thức ăn và điều kiện vệ sinh của người trực tiếp chế biến, bán hàng.

Đối với 13 bếp ăn tập thể tại các trường học, đoàn tập trung kiểm tra khu vực sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm; trang thiết bị, dụng cụ phục vụ nấu ăn; nguồn gốc nguyên liệu; điều kiện vệ sinh và việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn.

Ký kết chấp hành pháp luật đến các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Qua kiểm tra, các cơ sở được hướng dẫn thực hiện đúng quy định về điều kiện kinh doanh, nguồn gốc nguyên liệu, bảo quản và chế biến thực phẩm, góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong trường học và cộng đồng.

* Trịnh Tường tăng cường kiểm tra các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu

Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm xã Trịnh Tường tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Tham gia Đoàn có đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội, Trạm Y tế, Phòng Kinh tế, Công an xã và các bộ phận liên quan.

Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tại của hàng thôn Phố Mới 1.

Theo thống kê, toàn xã hiện có 31 cơ sở sản xuất, kinh doanh các sản phẩm bao gói phục vụ dịp Tết Trung thu và 2 cơ sở sản xuất bánh Trung thu.

Tại các cơ sở, Đoàn tập trung kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ; hạn sử dụng; điều kiện bảo quản; vệ sinh cơ sở, trang thiết bị và việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Trung thu như bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát và thực phẩm phục vụ trẻ em được chú trọng kiểm tra.

Đoàn kiểm tra nguồn gốc xuất xứ sản phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn đã trao đổi, nhắc nhở các cơ sở khắc phục những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp; yêu cầu chủ cơ sở tăng cường kiểm soát nguồn gốc, chất lượng, hạn sử dụng của thực phẩm và bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh.

Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định về an toàn thực phẩm.

Đoàn liên ngành cũng tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định về an toàn thực phẩm; bổ sung, hoàn thiện giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ, thủ tục và các điều kiện cần thiết trong quá trình hoạt động.

* Âu Lâu kiểm tra an toàn thực phẩm đến ngày 26/9

UBND phường Âu Lâu đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, triển khai đợt cao điểm bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2026 trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Âu Lâu kiểm tra tại cơ sở kinh doanh các sản phẩm bánh trung thu.

Cùng với kiểm tra, phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền tới các cơ sở sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng. Trong đó, các cơ sở được yêu cầu tuân thủ điều kiện vệ sinh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm và sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng; người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra nhãn mác, nguồn gốc và hạn sử dụng khi mua hàng trực tiếp cũng như trên các nền tảng trực tuyến.

Theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do lãnh đạo Phòng Văn hóa - Xã hội làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Trạm Y tế phường và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tham gia.

Đoàn kiểm tra liên ngành phường Âu Lâu kiểm tra tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Đợt kiểm tra được thực hiện từ ngày 10 đến 26/9/2026, bằng hình thức kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Đối tượng kiểm tra gồm các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh Trung thu, bánh kẹo, nước giải khát, rượu, bia; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các hộ sản xuất nhỏ lẻ.

Nội dung kiểm tra tập trung vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe và hồ sơ liên quan của người lao động; hồ sơ công bố sản phẩm; nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, nguồn nước chế biến; quy trình lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở dịch vụ ăn uống và nhãn mác hàng hóa. Đoàn sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm trong trường hợp cần thiết.

Thông qua kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, các địa phương góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân trong dịp Tết Trung thu năm 2026.