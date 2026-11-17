Chiều 10/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lào Cai tổ chức hội đàm định kỳ năm 2026 với Bộ CHQS tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly thuộc Quân đội nhân dân Lào.

Hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác trong thời gian qua, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và thống nhất phương hướng phối hợp trong thời gian tới. Đây cũng là hoạt động góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa lực lượng vũ trang ba tỉnh.

Chủ trì hội đàm có Thiếu tướng Đặng Quốc Đồng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lào Cai; Thiếu tướng Bun Nhong Đuông Đi, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Đại tá Ăm Phăn Xay Nhạ Sụ Bặt, Chỉ huy trưởng Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bò Kẹo.

Đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực

Bộ CHQS tỉnh Lào Cai hội đàm với Bộ CHQS tỉnh Bò Kẹo và tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Lào).

Thượng tá Bùi Hồng Hà, Phó Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, cho biết tại hội đàm, đại biểu ba tỉnh đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của mỗi địa phương; đồng thời đánh giá kết quả phối hợp giữa lực lượng vũ trang trong thời gian qua.

Các bên ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và thực hiện các hoạt động hợp tác theo nội dung đã thống nhất.

Trong đó, tỉnh Lào Cai đặc biệt quan tâm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang hai tỉnh Bò Kẹo và Xay Nhạ Bu Ly, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Năm 2025, Lào Cai hỗ trợ 4 chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự cho Bộ CHQS tỉnh Bò Kẹo tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và 2 chỉ tiêu cho Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã tiếp nhận 13 lưu học sinh học tập tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên và 23 lưu học sinh tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

Việc hỗ trợ đào tạo không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào mà còn tạo điều kiện để học viên hai nước giao lưu, tìm hiểu văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm học tập và công tác.

Thông qua quá trình học tập, sinh hoạt tại Việt Nam, các lưu học sinh có thêm cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các địa phương hai nước.

Tại hội đàm, đại diện Bộ CHQS hai tỉnh Bò Kẹo và Xay Nhạ Bu Ly đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Lào Cai trong công tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và hỗ trợ kinh phí.

Đặc biệt, các bên ghi nhận kết quả phối hợp trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm và tình cảm gắn bó giữa lực lượng vũ trang hai nước.

Những kết quả hợp tác trong đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ chung tiếp tục tạo nền tảng để ba tỉnh mở rộng quan hệ phối hợp, góp phần vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Ký kết kết nghĩa, mở rộng hợp tác quốc phòng

Trên cơ sở kết quả đạt được, Bộ CHQS ba tỉnh thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước; duy trì trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin về tình hình quốc phòng, an ninh và tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Các bên xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy mối quan hệ giữa hai nước.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.

Các đại biểu tham dự hội đàm chụp ảnh lưu niệm.

Bên cạnh đó, ba tỉnh thống nhất phối hợp phòng, chống dịch bệnh, đấu tranh với tội phạm ma túy, tăng cường trao đổi nghiệp vụ biên phòng, hỗ trợ đào tạo chuyên môn quân sự và đào tạo nghề.

Thông qua các hoạt động này, lực lượng vũ trang ba tỉnh có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao năng lực phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi địa phương.

Hợp tác quốc phòng cũng được gắn với mục tiêu tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường giao lưu và hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Tại hội đàm, Bộ CHQS tỉnh Lào Cai và Bộ CHQS hai tỉnh Bò Kẹo, Xay Nhạ Bu Ly đã ký kết Biên bản ghi nhớ về kết nghĩa, đồng thời thông qua Quy chế hợp tác kèm theo.

Việc ký kết là cơ sở để các đơn vị tiếp tục duy trì quan hệ phối hợp thường xuyên, triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của từng địa phương.

Ba bên thống nhất tổ chức hội đàm định kỳ mỗi năm một lần vào quý IV theo hình thức luân phiên đăng cai. Năm 2027, Bộ CHQS tỉnh Bò Kẹo sẽ đăng cai tổ chức hội đàm.

Đáng chú ý, ba đơn vị thống nhất lấy ngày 10/11 hằng năm làm Ngày truyền thống kết nghĩa giữa Bộ CHQS ba tỉnh, đưa vào biên niên sự kiện của các đơn vị.

Hoạt động này nhằm ghi dấu mối quan hệ hợp tác, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Việc duy trì hội đàm định kỳ, ký kết kết nghĩa và mở rộng các nội dung hợp tác thể hiện quyết tâm của lực lượng vũ trang ba tỉnh trong tăng cường quan hệ phối hợp, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng, củng cố sự tin cậy, gắn bó giữa lực lượng vũ trang các địa phương, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.