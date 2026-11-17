Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai tuần tra song phương với lực lượng biên phòng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Phối hợp chặt chẽ, giải quyết vấn đề từ cơ sở

Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, công tác đối ngoại biên phòng được Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (BĐBP) triển khai thông qua không chỉ là những cuộc gặp gỡ, hội đàm mang tính nghi thức mà được cụ thể hóa bằng các cơ chế phối hợp thường xuyên, gắn trực tiếp với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Một trong những hoạt động trọng tâm là duy trì tuần tra song phương với lực lượng biên phong Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Hoạt động được triển khai từ năm 2005, từng bước hoàn thiện cơ chế và duy trì nền nếp từ quý I/2018. Hai bên luân phiên chủ trì tuần tra theo quý, xác định các cặp đơn vị đối đẳng, thống nhất thời gian, phạm vi và lực lượng tham gia. Vào các dịp lễ, Tết, sự kiện quan trọng hoặc khi có tình huống phát sinh, hai bên có thể thống nhất tổ chức tuần tra đột xuất.

Bên cạnh đó, cơ chế tuần tra liên hợp giữa BĐBP tỉnh Lào Cai và lực lượng Cảnh sát nhân dân Trung Quốc tại khu vực đối diện được duy trì hằng tháng từ năm 2013.

Thông qua các cuộc tuần tra, lực lượng hai bên phối hợp kiểm tra, kiểm soát biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; truy bắt, bàn giao các đối tượng vi phạm pháp luật theo quy định.

Các hoạt động phối hợp được triển khai từ cấp Bộ Chỉ huy (nay là Ban Chỉ huy) đến từng đồn biên phòng, gắn trách nhiệm của mỗi đơn vị với địa bàn, đoạn biên giới được giao quản lý. Nhờ đó, những vấn đề phát sinh được trao đổi, xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ hình thành điểm nóng về an ninh, trật tự trên tuyến biên giới.

Thông qua các cơ chế đối ngoại đã thiết lập, hai bên duy trì đường dây nóng, sĩ quan liên lạc, gặp gỡ trực tiếp trên biên giới hoặc tổ chức hội đàm đột xuất để trao đổi thông tin, giải quyết các vụ việc.

Đáng chú ý, bằng các biện pháp đối ngoại biên phòng kết hợp đối ngoại nhân dân, lực lượng chức năng hai bên đã phối hợp giải quyết 15 khu vực đường biên có nhận thức khác nhau, thống nhất vị trí thực địa trước khi phía Trung Quốc triển khai xây dựng hàng rào kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép.

Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc duy trì cơ chế trao đổi, phối hợp thường xuyên. Những vấn đề phát sinh được các đơn vị chủ động trao đổi, thống nhất phương án giải quyết ngay từ cơ sở, trên tinh thần tôn trọng, hiểu biết và tuân thủ các thỏa thuận giữa hai nước, góp phần giữ ổn định tuyến biên giới chung.

Kết nghĩa đồn - trạm, gắn kết nhân dân hai nước

Cùng với hoạt động tuần tra song phương, tuần tra liên hợp, hội đàm, BĐBP tỉnh Lào Cai chú trọng triển khai các mô hình kết nghĩa đồn - trạm và kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tạo nền tảng hợp tác lâu dài giữa lực lượng chức năng và nhân dân hai nước.

Đến nay, 10 trong tổng số 11 đồn biên phòng của tỉnh Lào Cai đã tổ chức kết nghĩa với 15 đơn vị phía Trung Quốc, gồm các phân trạm, trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh, đồn biên giới, đại đội quản lý biên giới và tiểu đoàn biên phòng phía Trung Quốc.

Thông qua hoạt động kết nghĩa, các đơn vị duy trì hội đàm định kỳ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và các hành vi vi phạm quy chế biên giới.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi nhân dịp lễ, Tết, ngày truyền thống của lực lượng hai bên cũng được duy trì. Những cuộc gặp gỡ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phối hợp giải quyết công việc, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết.

Đặc biệt, mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được triển khai từ năm 2013. Đến nay, trên tuyến biên giới Lào Cai - Vân Nam đã có 6 cặp thôn, bản ký kết kết nghĩa.

Các hoạt động kết nghĩa không chỉ tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về biên giới mà còn mở rộng sang trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc và giao lưu văn hóa.

Theo thống kê, các cụm dân cư đã tổ chức 15 hoạt động trao đổi, học tập kinh nghiệm với 486 lượt người tham gia; phối hợp tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc 61 lần với 632 lượt người hai bên tham gia. Ngoài ra, 12 hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đã được tổ chức, thu hút 914 lượt người tham gia.

Quan hệ hợp tác còn được thể hiện qua những hoạt động hỗ trợ khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Hai bên kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp lực lượng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng, ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên sông, suối biên giới; hỗ trợ vật tư, trang thiết bị y tế trong phòng, chống dịch COVID-19.

Một điểm nhấn khác trong công tác đối ngoại biên phòng tại Lào Cai là hoạt động bình chọn danh hiệu “Sứ giả hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc” và “Đảng viên Đảng Cộng sản đạt thành tích xuất sắc” trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, kiểm soát cửa khẩu.

Thông qua việc bình chọn hằng quý, hai bên kịp thời biểu dương những cán bộ, chiến sĩ có tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử văn minh, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng thân thiện, chuyên nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh.

Từ năm 2016 đến nay, mỗi bên đã bình chọn được 17 “Sứ giả hữu nghị”; từ quý II/2018 đến nay mỗi bên có 8 đảng viên được bình chọn đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cửa khẩu.

Thông qua các cơ chế phối hợp, mô hình kết nghĩa và hoạt động giao lưu nhân dân, công tác đối ngoại biên phòng tại Lào Cai góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường sự tin cậy giữa lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư hai bên biên giới.

Đây cũng là nền tảng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy vai trò của người dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.