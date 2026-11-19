Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu hàng năm 100% đối tượng trên địa bàn được phổ biến, tư vấn về chính sách, pháp luật, tuyên truyền về hoạt động của mô hình; đồng thời được lập hồ sơ quản lý, theo dõi, giúp đỡ.

Lào Cai phấn đấu đến năm 2030, 80% đối tượng thuộc diện tái hoà nhập cộng đồng được hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, học nghề thành công.

Đối với các đối tượng thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng: phấn đấu đến hết năm 2027 có từ 50% trở lên số đối tượng được hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, học nghề thành công; từ năm 2028 trở đi, mỗi năm tỷ lệ này tăng từ 10% trở lên, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 80% trở lên.

Hằng năm, 100% các đối tượng trên địa bàn được phổ biến, tư vấn về chính sách, pháp luật.

Đối với người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người có tiền sử liên quan đến ma túy: Phấn đấu đến hết năm 2027 có từ 17,5% trở lên số đối tượng được hỗ trợ, kết nối tạo việc làm, học nghề thành công; từ năm 2028 trở đi, tỷ lệ này tăng từ 2,5% trở lên mỗi năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 25% trở lên.

Công an xã Văn Bàn phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tạo điều kiện cho đối tượng tái hoà nhập cộng đồng được vay vốn phát triển kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh Lào Cai đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ, giúp đỡ những người có quá khứ lỗi lầm, xóa bỏ mặc cảm; tuyên truyền về chính sách vay vốn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Đồng thời, rà soát, khảo sát xác định nhu cầu việc làm của các đối tượng và huy động sự tham gia của các đơn vị sử dụng lao động và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ học nghề, giới thiệu, tạo việc làm, giúp các đối tượng ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng

Công an tỉnh Lào Cai cũng sẽ thường xuyên theo dõi, kịp thời phát hiện các trường hợp có khả năng bỏ việc, bỏ học nghề, sử dụng vốn không đúng mục đích để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Lào Cai rà soát, khảo sát, xác định nhu cầu việc làm của các đối tượng.

Thượng tá Đào Mạnh Cường - Phó trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Lào Cai, cho biết: "Tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ 90 đối tượng kết nối việc làm thành công, từng bước ổn định cuộc sống, cải thiện thu nhập. Ngành nghề chủ yếu thuộc các lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, vận tải, dịch vụ... Mức thu nhập phổ biến từ 3 - 15 triệu đồng".