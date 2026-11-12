Lào Cai: Tăng cường giao lưu hữu nghị giữa hai xã biên giới

Tại chương trình giao lưu, đại diện hai địa phương trao đổi về quan hệ hữu nghị, hợp tác khu vực biên giới.

Xã Pha Long và xã Kiều Đầu có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và đời sống của nhân dân. Nhiều năm qua, nhân dân hai bên duy trì các hoạt động giao lưu, thăm hỏi, trao đổi hàng hóa, hỗ trợ nhau trong đời sống và sản xuất.

Công tác đón tiếp diễn ra trang trọng.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Hoàng Văn Quang, Bí thư Đảng ủy xã Pha Long cho biết, năm 2026, địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển nông nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực như sa nhân, chè, quýt, lê, chuối và gừng.

Công tác đầu tư hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi, giáo dục, y tế và giảm nghèo được quan tâm; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững.

Các đại biểu dự chương trình.

Trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống, đại diện UBND xã Pha Long đề xuất hai địa phương tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức đoàn thể, thôn, bản và nhân dân hai bên. Đồng thời, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình, hợp tác xã, giao lưu thương mại, giảm nghèo và nâng cao đời sống người dân.

Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của mỗi nước và các quy định về quản lý biên giới; kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Một số tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình giao lưu.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, hai bên tổ chức sơ kết thực hiện Biên bản kết nghĩa hữu nghị giữa thôn Lồ Cố Chin, xã Pha Long, tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và thôn Lao Kha, xã Kiều Đầu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Hai thôn kết nghĩa hữu nghị từ tháng 12-2013. Sau 13 năm, quan hệ kết nghĩa được duy trì trên nhiều lĩnh vực, nhất là phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, phát triển kinh tế và giao lưu văn hóa. Nhân dân hai thôn tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tham gia tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc; phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm quy chế quản lý biên giới.

Trong phát triển kinh tế, người dân thường xuyên trao đổi kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, giao thương hàng hóa; hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cộng đồng dân cư hai bên.

Đại diện chính quyền hai địa phương trao quà tặng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện các lực lượng chức năng đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và bảo vệ môi trường cho cư dân hai bên biên giới.

Nội dung tập trung vào các quy định về xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, phòng, chống buôn lậu, mua bán người; trách nhiệm của người dân trong bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Đại biểu hai địa phương Lào Cai - Vân Nam chụp ảnh lưu niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, giao lưu văn nghệ diễn ra với các tiết mục ca ngợi tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Trung Quốc; giới thiệu nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc của mỗi địa phương. Hoạt động giao lưu diễn ra trong không khí vui tươi, thắm tình hữu nghị, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa cán bộ và nhân dân hai bên biên giới.