Lào Cai tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi

Tăng cường kiểm soát, khống chế các ổ dịch

Dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra ở lợn nuôi và lợn rừng, có khả năng lây lan nhanh, tỷ lệ chết có thể lên tới 100% và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Virus gây bệnh có khả năng tồn tại lâu trong môi trường và các sản phẩm từ lợn, lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với lợn mắc bệnh hoặc gián tiếp qua thức ăn, phương tiện vận chuyển, dụng cụ chăn nuôi và các vật dụng nhiễm mầm bệnh. Mặc dù không lây sang người, dịch bệnh có thể gây thiệt hại lớn cho ngành chăn nuôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh kế của người dân.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, từ đầu năm đến ngày 12/10/2026, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 418 hộ, thuộc 128 thôn của 36 xã. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 2.844 con, với khối lượng hơn 127.377 kg.

Những con số trên cho thấy dịch bệnh vẫn ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi tại nhiều địa phương. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp tỉnh đã tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở triển khai các biện pháp giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch, hạn chế nguy cơ lây lan.

Dịch tả lợn Châu Phi luôn có nguy cơ bùng phát.

Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Chăn nuôi, Thú y, Thủy sản đã thường xuyên đôn đốc các xã, phường thực hiện các quy định của Luật Thú y và hướng dẫn chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh động vật, trọng tâm là dịch tả lợn châu Phi và bệnh lở mồm long móng.

Cùng với công tác chỉ đạo, các đoàn công tác được thành lập để trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc phòng, chống dịch tại cơ sở. Ngành chuyên môn cũng hướng dẫn các địa phương tiếp nhận, sử dụng vắc xin, hóa chất sát trùng, triển khai tiêm phòng và vệ sinh, tiêu độc, khử trùng theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Huy Dương - Trưởng phòng Chăn nuôi, thú y cho biết: “Từ đầu năm đến nay, cán bộ kỹ thuật của Chi cục đã phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y lấy 26 mẫu phục vụ công tác xét nghiệm, giám sát dịch bệnh tả lợn châu Phi; cấp 3.750 lít hóa chất sát trùng cho các xã, phường thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Đồng thời, Chi cục tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai tiêm phòng theo kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi”.

Tính đến ngày 12/10/2026, toàn tỉnh Lào Cai đã phải tiêu hủy 2.844 con lợn do dịch tả lợn châu Phi, với tổng khối lượng hơn 127.377 kg.

Nhờ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tại một số địa phương, tình hình dịch bệnh đã có chuyển biến.

Theo thống kê đến ngày 12/10/2026, 22/36 xã có dịch đã qua 21 ngày không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác kiểm soát dịch bệnh, song vẫn cần tiếp tục giám sát chặt chẽ để ngăn ngừa nguy cơ phát sinh ổ dịch mới.

Không chủ quan trước nguy cơ dịch tái bùng phát

Mặc dù nhiều địa phương đã qua 21 ngày không phát sinh thêm lợn mắc bệnh, dịch tả lợn châu Phi vẫn xuất hiện tại một số xã trong tháng 10, cho thấy nguy cơ lây lan chưa được loại trừ.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 10/2026, dịch xảy ra tại 67 hộ, thuộc 19 thôn của 5 xã, khiến 426 con lợn phải tiêu hủy, với tổng khối lượng 23.507,5 kg.

Số lượng lợn mắc bệnh không lớn, tuy nhiên nguy cơ dịch bệnh tiếp tục phát sinh xuất phát từ nhiều yếu tố. Địa bàn tỉnh rộng, hoạt động chăn nuôi tại một số nơi còn nhỏ lẻ, trong khi việc mua bán, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, tâm lý chủ quan của một bộ phận người chăn nuôi cùng với tình trạng thiếu nhân lực chuyên môn thú y tại cơ sở gây khó khăn lớn cho việc quản lý và ứng phó dịch bệnh.

Đến ngày 12/10/2026 đã có 22/36 xã qua 21 ngày không phát sinh thêm gia súc mắc bệnh.

Trước thực tế này, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các lực lượng thú y, công an, quản lý thị trường và biên phòng đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn trên các tuyến quốc lộ, đường mòn và lối mở biên giới; tập trung phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn nhập lậu, không rõ nguồn gốc hoặc không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.

Cùng với kiểm soát hoạt động vận chuyển, ngành nông nghiệp và chính quyền các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh chuồng trại, tiêu độc, khử trùng và thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Đặc biệt, người chăn nuôi được vận động thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không”: Không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết; không vứt xác lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.

Việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch ngay từ hộ chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong phát hiện sớm, khai báo kịp thời và ngăn chặn mầm bệnh phát tán ra môi trường, hạn chế thiệt hại khi dịch xảy ra.

Việc tiêm phòng cho đàn lợn cần được tăng cường.

Để tiếp tục kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, ngành nông nghiệp và các địa phương cần duy trì giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh; tăng cường kiểm soát hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng theo kế hoạch, đúng đối tượng và hướng dẫn chuyên môn, kết hợp vệ sinh, tiêu độc, khử trùng và thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

Đối với người chăn nuôi, sự chủ động trong phòng dịch, thực hiện nghiêm nguyên tắc “5 không” và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan thú y là yếu tố quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi, hạn chế thiệt hại, góp phần ổn định sản xuất và phát triển chăn nuôi bền vững.