Lào Cai tăng cường bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2026 - 2027

Lực lượng kiểm lâm tuyên truyền cho người dân xã Nghĩa Tâm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. (Ảnh: Trần Minh - Tuấn Anh)

Theo , độ che phủ rừng của tỉnh được duy trì ở mức 61,3%. Tuy nhiên, một số khu vực vẫn xảy ra tình trạng phát phá, lấn chiếm, xâm lấn đất rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép và cháy rừng vào mùa khô hanh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường bảo vệ diện tích rừng hiện có; xử lý nghiêm vi phạm; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là rừng tự nhiên. Các địa phương kiện toàn ban chỉ đạo, duy trì các tổ, đội bảo vệ rừng; xác định khu vực trọng điểm; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí theo phương châm “4 tại chỗ”; ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô hanh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, theo dõi cảnh báo; huy động chữa cháy và báo cáo kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc địa phương, chủ rừng xây dựng phương án, thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; đề xuất xử lý tình huống. Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm quản lý, bảo vệ rừng, tuyên truyền pháp luật, cập nhật cảnh báo; tăng cường trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, hoàn thiện phương án hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang và lực lượng tại chỗ; sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương chữa cháy rừng.

Công an tỉnh phối hợp tuần tra, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng tham gia chữa cháy; chỉ đạo công an cấp xã kiểm tra, điều tra, xử lý vi phạm; phối hợp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho người dân, chủ rừng.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh tăng cường tuyên truyền pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng trên các ấn phẩm báo chí và mạng xã hội; tăng thời lượng thông tin, cập nhật chính xác thời tiết, kịp thời thông báo cấp dự báo cháy rừng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm.

Các sở, ban, ngành khác phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, địa phương thực hiện nhiệm vụ theo chức năng.

Các chủ rừng chịu trách nhiệm chính nếu xảy ra phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trong phạm vi quản lý; thực hiện phương án quản lý rừng bền vững; rà soát phương án chữa cháy, diễn tập trước mùa khô hanh, chuẩn bị “4 tại chỗ”. Chủ rừng tuần tra, ứng trực 24/24 giờ trong thời gian cao điểm; hướng dẫn sử dụng lửa an toàn, quản lý đốt nương, xử lý thực bì; khẩn trương chữa cháy, khắc phục thiệt hại, phục hồi rừng.