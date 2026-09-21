Lào Cai: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm lãnh đạo UBND tỉnh sau đại hội

Phái đoàn do Hòa thượng Thích Thanh Điện, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn. Cùng đi có Thượng tọa Thích Minh Huy, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự; Đại đức Thích Chân Tín, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự; cùng chư tôn đức Tăng Ni Thường trực Ban Trị sự.

Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu

Đón tiếp phái đoàn có ông Giàng Quốc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cán bộ nhân viên UBND tỉnh.

Tại buổi gặp mặt thân mật, Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu tri ân sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo UBND tỉnh cùng các cấp chính quyền đối với Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, giúp đại hội thành công viên mãn. "Phát huy tinh thần đoàn kết, tân Ban Trị sự sẽ luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương làm tốt các công tác Phật sự góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lào Cai.", Hòa thượng nói.

Nhân đây, Hòa thượng cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, chính quyền và các ban, ngành của tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Ban Trị sự hoàn thành tốt các mục tiêu Phật sự nhiệm kỳ mới.

Quang cảnh buổi gặp mặt thân mật

Đáp từ, ông Giàng Quốc Hưng trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những thành quả Phật sự mà GHPGVN tỉnh đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tổ chức thành công, trang trọng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ I.

Lãnh đạo tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Trưởng ban Trị sự cùng các thành viên đã được đại hội tín nhiệm suy cử, đồng thời kỳ vọng tập thể Ban Trị sự sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Với tinh thần “Kỷ cương – Đổi mới – Hiệu lực – Hiệu quả”, momg rằng tân Ban Trị sự sẽ đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt để thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại trong công tác quản lý, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Qua đó, tiếp tục đồng hành, định hướng tín đồ phát huy truyền thống “hộ quốc an dân”, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp.