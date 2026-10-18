Lào Cai: Tài xế xe tải không chấp hành hiệu lệnh Cảnh sát giao thông, vi phạm nồng độ cồn, bị phạt 26 triệu đồng

Theo thông tin của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai, ngày 17/10/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại km191+600 quốc lộ 70, thuộc địa phận phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 24C-111.xx không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.

Tài xế bị xử phạt tổng cộng 26 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Ngay sau đó, tổ công tác sử dụng xe nghiệp vụ bám theo, yêu cầu tài xế dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra theo quy định. Qua xác minh, người điều khiển xe tải là anh C.P.T. (sinh năm 1990, trú tại xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai). Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở.

Với hai hành vi vi phạm gồm điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông, tài xế bị xử phạt tổng cộng 26 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện vi phạm cũng bị tạm giữ theo quy định.

Phương tiện vi phạm bị tạm giữ theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.