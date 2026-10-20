Lào Cai: Tài xế tăng ga bỏ chạy khi đang được kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 20/10, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đang phối hợp Công an phường Cam Đường xác minh vụ việc một tài xế ô tô có dấu hiệu chống người thi hành công vụ.

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Trước đó, khoảng 16 giờ 5 phút ngày 19/10, trong quá trình tuần tra trên đường Trần Phú, phường Cam Đường, tổ công tác phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 24A-41X.XX chạy với tốc độ 59 km/giờ trên đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 50 km/giờ.

Lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xác định người điều khiển là L.K.A. (sinh năm 1994, trú tại phường Cam Đường). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Không chấp hành hiệu lệnh, tài xế tăng ga bỏ chạy.

Khi được yêu cầu tiếp tục làm việc, tài xế bất ngờ quay lại ô tô, chốt cửa, nổ máy, điều khiển xe tiến lên rồi lùi lại trước khi tăng ga bỏ chạy, bất chấp hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát cơ động.

Ngay trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế đưa phương tiện trở lại để lập biên bản, tạm giữ ô tô.

Kết quả kiểm tra xác định tài xế không có nồng độ cồn, không phát hiện chất ma túy trong cơ thể.

L.K.A. tại cơ quan công an.

Hiện Công an phường Cam Đường đang phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiếp tục xác minh, làm rõ dấu hiệu chống người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm liên quan để xử lý theo quy định.