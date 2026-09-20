Lào Cai: Sôi nổi Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi xã Lâm Giang

Hội thi có 13 thí sinh đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

Tham dự và chỉ đạo hội thi có ông Nguyễn Anh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và người dân.

Vòng chung khảo có 13 thí sinh, gồm 8 thí sinh đến từ các chi bộ thôn và 5 thí sinh thuộc chi bộ cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã.

Các thí sinh tranh tài qua bốn nội dung theo kế hoạch, tập trung vào Điều lệ Đảng; các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; nghiệp vụ công tác Đảng và những vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của chi bộ.

Hội thi góp phần tạo phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ công tác Đảng trong toàn Đảng bộ xã

Ở nội dung xử lý tình huống, thí sinh phải vận dụng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, điều hành để giải quyết những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn công tác tại cơ sở. Các phần thi thuyết trình, giới thiệu mô hình và cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng được chuẩn bị công phu; một số nội dung được thể hiện sinh động bằng hình thức sân khấu hóa.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, các thí sinh thể hiện kiến thức, bản lĩnh, kỹ năng nghiệp vụ và khả năng vận dụng chủ trương, quy định của Đảng vào thực tiễn. Các phần thi diễn ra sôi nổi, nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Các phần thi thuyết trình, giới thiệu mô hình và cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng được chuẩn bị công phu, sinh động

Kết thúc hội thi, ở nhóm chi bộ thôn, giải Nhất thuộc về Chi bộ Liên Sơn; giải Nhì được trao cho Chi bộ Thọ Lâm. Chi bộ Phúc Linh và Chi bộ Khay Dạo đạt giải Ba. Các Chi bộ Bo, Ly, Nghĩa Dũng và Khe Bút nhận giải Khuyến khích.

Ở nhóm chi bộ cơ quan, đơn vị, Ban Tổ chức không trao giải Nhất. Hai giải Nhì thuộc về Chi bộ Trạm Y tế và Chi bộ Quỹ tín dụng; giải Ba được trao cho Chi bộ Trường Tiểu học. Chi bộ Mầm non và Chi bộ Trung tâm Dịch vụ nhận giải Khuyến khích.

Thông qua Hội thi, đội ngũ bí thư chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở

Hội thi góp phần tạo phong trào học tập, rèn luyện nghiệp vụ công tác Đảng trong toàn Đảng bộ xã; đồng thời phát hiện, biểu dương những mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng. Qua đó, đội ngũ bí thư chi bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.