Lào Cai sơ tán gần 20 hộ dân do nguy cơ sạt lở đất

Nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở ta luy dương. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, mặc dù mưa lớn không gây thiệt hại về người nhưng có 14 xã, phường của tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng gồm: Văn Chấn, Nghĩa Tâm, Cầu Thia, Phình Hồ, Hạnh Phúc, Minh Lương, Trạm Tấu, Đông Cuông, Tà Xi Láng, Mỏ Vàng, Sơn Lương, Chấn Thịnh, Gia Hội và Tân Hợp. Đến 17 giờ ngày 19/9, tỉnh Lào Cai có 18 hộ dân bị ảnh hưởng; có 18 hộ dân với gần 70 nhân khẩu đã được di dời, sơ tán.

Đối với giao thông, hiện tỉnh tiếp tục xử lý các điểm sạt lở trên tuyến nối Quốc lộ 32 với Tỉnh lộ 174, các điểm trên Tỉnh lộ 173, đường tỉnh.151C,.154C, 161, 174, tuyến Trạm Tấu - Bắc Yên, Văn Chấn - Yên Lập và đường gom cao tốc Nội Bài - Lào Cai; riêng tuyến đường đi thôn Gốc Gạo, xã Tân Hợp bị đất đá vùi lấp, chưa thể lưu thông. Ước giá trị thiệt hại gần 12,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiệt hại xảy ra, các địa phương tập trung bảo đảm an toàn các hộ dân và khu vực sạt lở và tiếp tục kiểm tra các khu vực đã di dời dân, các vị trí sạt taluy, ngập tràn, đường giao thông bị hư hỏng và các công trình trường học, kè, điện. Các lực lượng chức năng huy động lực lượng, phương tiện, máy móc hót dọn đất đá, khơi thông cống, xử lý sạt lở, khôi phục giao thông; duy trì cảnh giới tại các điểm chưa đủ điều kiện thi công, lưu thông.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tỉnh Lào Cai yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ” và tăng cường kiểm tra khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, sườn dốc, chân taluy và những nơi từng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Đặc biệt, tại các ngầm, tràn, cầu tạm, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc có nguy cơ sạt lở, địa phương phải bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn và không cho người, phương tiện đi qua khi chưa đủ điều kiện an toàn. Đồng thời, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động di dời khi có nguy cơ xảy ra sạt lở.