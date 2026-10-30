Lào Cai sơ kết công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quý III

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh. Hội nghị kết nối trực tuyến từ điểm cầu Tỉnh ủy đến các xã, phường trong tỉnh.

Theo báo cáo, trong quý III/2026, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; gắn các nhiệm vụ với vận hành chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác chỉ đạo, điều hành từng bước đi vào nền nếp, nhiệm vụ được phân công cụ thể theo cơ quan chủ trì, thời hạn và sản phẩm đầu ra. Ban Chỉ đạo tỉnh kiện toàn tổ chức, thành lập các tổ công tác, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, dữ liệu, nền tảng công nghệ, nhân lực và kinh phí.

Toàn tỉnh được giao tổng số 977 nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, 332 nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn, trước hạn; 29 nhiệm vụ hoàn thành quá hạn; 221 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn và 9 nhiệm vụ đang quá hạn. Đối với 591 nhiệm vụ có thời hạn, đã hoàn thành 361 nhiệm vụ, đạt 61,1%.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư, mở rộng. Toàn tỉnh có 5.164 trạm BTS, trong đó có 632 trạm 5G; 99% số thôn có cáp quang, tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 99,5%. Tỉnh đã khắc phục tình trạng trắng, lõm sóng tại 63/69 thôn; mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng mật của Đảng, Chính phủ tiếp tục được triển khai, kết nối phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Công tác xây dựng, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu đạt kết quả tích cực. Chiến dịch 90 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu được triển khai tại 30/30 cơ quan cấp tỉnh và 99/99 xã, phường. Toàn tỉnh đã chuẩn hóa 3.015.306 thửa đất, đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai; dữ liệu bảo hiểm xã hội được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đạt 99,96%.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tiếp tục được đẩy mạnh. Sổ tay đảng viên điện tử có 97.425/114.927 đảng viên sử dụng thường xuyên, đạt 84,8%. Bốn thủ tục hành chính của Đảng được thực hiện chính thức trên môi trường điện tử từ ngày 1/8/2026. Trong giải quyết thủ tục hành chính, toàn tỉnh tiếp nhận trực tuyến 217.863 hồ sơ, chiếm 96,71% tổng số hồ sơ phải giải quyết; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,81%.

Cùng với đó, tỉnh từng bước mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động quản lý, điều hành; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ số. Mô hình cabin hành chính công ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại xã Yên Bình đã hỗ trợ thành công 130 hồ sơ trực tuyến.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vẫn còn những hạn chế. Tiến độ xây dựng, hoàn thiện dữ liệu chưa đồng đều; đến đầu tháng 10, có 25/68 cơ sở dữ liệu báo cáo đã có dữ liệu thực, 6/26 kết nối API hoàn thành. Một số nền tảng dùng chung chậm tiến độ; tình trạng thiếu thiết bị, nhân lực chuyên môn tại cấp xã, chất lượng kết nối mạng ở một số địa bàn vùng cao và việc vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính còn có những bất cập.

Các đại biểu xã Mậu A và phường Cam Đường tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Tiến độ giải ngân kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số còn thấp. Đến ngày 21/10/2026, giải ngân các nhiệm vụ chi thường xuyên chuyển tiếp đạt 26,2%; các nhiệm vụ mới đạt 0,7%. Việc chuẩn bị hồ sơ đầu tư, thuê dịch vụ công nghệ thông tin còn kéo dài, nguy cơ trùng lặp một số nhiệm vụ, dự án đặt ra yêu cầu phải rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Trong quý IV/2026, tỉnh tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, sản phẩm ưu tiên; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa vào khai thác các nền tảng số dùng chung, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, khắc phục các điểm lõm sóng và kết nối các điểm trường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ theo tuần, xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, người đứng đầu; chỉ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ khi có sản phẩm thực tế, kết quả và minh chứng kiểm chứng được.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; làm rõ khó khăn, vướng mắc trong giải ngân kinh phí, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm an toàn thông tin. Các ý kiến cũng đề xuất giải pháp xử lý nhiệm vụ chậm, quá hạn; đẩy nhanh triển khai các nền tảng số mới, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử và huy động nguồn lực thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở, gắn thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với xây dựng mô hình “Xã, phường XHCN” tại phường Lào Cai và xã Trấn Yên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Quốc Huy - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nghiêm túc khắc phục những hạn chế, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, quý IV/2026 chỉ còn 2 tháng, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm. Trong khi đó, khối lượng công việc còn rất lớn, nhiều nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung thực hiện. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Trước hết, tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng sản phẩm của từng nhiệm vụ. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW phải được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu cuối năm 2026. Đồng chí yêu cầu chỉ xác nhận hoàn thành nhiệm vụ khi có sản phẩm cụ thể, kết quả thực chất và minh chứng kiểm chứng được; các nền tảng số, cơ sở dữ liệu phải có người sử dụng, dữ liệu thực và bảo đảm an toàn thông tin. Công tác báo cáo phải thống nhất về thời điểm, phạm vi, số liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Về nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa tài liệu; hoàn thành xây dựng kế hoạch, lộ trình số hóa trước ngày 15/11/2026. Các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật vào Kho dữ liệu dùng chung và Cổng dữ liệu mở của tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Đồng thời, hoàn thành rà soát cơ sở dữ liệu, đề xuất khung kiến trúc công nghệ cho 3 sản phẩm năm 2027 gồm: Cửa khẩu xanh, Y tế chuyên ngành xanh và Du lịch xanh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện ứng dụng LaoCai-S, bảo đảm công bố trong tháng 12/2026 và hoàn thành rà soát, điều chỉnh Khung kiến trúc số tỉnh Lào Cai trước ngày 31/12/2026.

Đối với chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ đảng viên điện tử, ưu tiên số hóa tài liệu mức độ 1, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuẩn bị điều kiện để triển khai thí điểm mô hình giám sát trên dữ liệu số đối với công tác quản lý tài sản công và quỹ đất công ngay trong quý IV/2026.

Các đại biểu Công an tỉnh tham dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh danh mục các dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, hoàn thành trước ngày 5/11/2026.

Về hạ tầng số, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm 6 thôn chưa có sóng, sóng di động yếu; kết nối Internet đến 17 điểm trường trong đầu tháng 12/2026; đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho các thôn chưa có điện lưới, triển khai 91 dự án cấp điện nông thôn theo cam kết. Cùng với đó, hoàn thành Kế hoạch hành động 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số theo yêu cầu của Trung ương. Văn phòng UBND tỉnh được giao đánh giá hiệu quả thí điểm mô hình “Trợ lý Nhân dân” ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đề xuất phương án nhân rộng trước ngày 30/11/2026.

Đối với phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan chủ động chuẩn bị điều kiện, kết nối, tìm kiếm đối tác tham gia Quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh ngay sau khi được thành lập; đồng thời phối hợp với Đại học Thái Nguyên hoàn thiện các thủ tục, điều kiện thành lập Trung tâm đào tạo khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai trong tháng 11/2026.

Đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ, đề xuất gia hạn, chuyển cơ quan chủ trì hoặc dừng thực hiện, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cơ bản thống nhất với phương án đã được rà soát, báo cáo tại hội nghị; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đánh giá kỹ tính cần thiết, hiệu quả của từng nhiệm vụ, tập trung nguồn lực triển khai những việc thực sự cấp thiết, tránh dàn trải, trùng lặp và lãng phí. Riêng nhiệm vụ thí điểm tối thiểu 3 gói mua sắm đối với sản phẩm, giải pháp từ kết quả khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo do Trung ương giao, Sở Khoa học và Công nghệ phải khẩn trương hoàn thành, cập nhật kết quả trên hệ thống theo dõi của Trung ương trước ngày 10/11/2026.

Nhấn mạnh yêu cầu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám sát các nội dung chỉ đạo, cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.