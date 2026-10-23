Lào Cai siết chặt bảo vệ rừng trước mùa khô hanh

Thời gian qua, tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), kịp thời phát hiện, xử lý các vụ cháy, duy trì độ che phủ rừng ở mức 61,3%. Tuy nhiên, tình trạng lấn chiếm đất rừng, vi phạm lâm luật vẫn xảy ra, đồng thời, thời tiết khô hanh cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy lan. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là chữa cháy nhanh mà trước hết phải kiểm soát nguy cơ ngay từ cơ sở.

Trước tình hình đó, ngày 6-10-2026, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND về tăng cường quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô hanh 2026-2027.

Không để cháy nhỏ thành cháy lớn

Theo Chỉ thị, UBND các xã, phường phải tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, xác định PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa khô hanh. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, khoanh vùng cụ thể những khu vực có nguy cơ cháy cao để bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư phù hợp; duy trì lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm.

Phương châm “bốn tại chỗ” được yêu cầu chuẩn bị thực chất, không dừng ở phương án trên giấy. Tại các khu vực nguy cơ cao, lực lượng chức năng phải tổ chức tuần tra, canh gác, chốt chặn, kiểm soát người ra vào rừng. Đồng thời, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện khi phát sinh cháy, khống chế ngay từ khi đám cháy mới hình thành, không để cháy lan thành đám cháy lớn.

Cùng với phòng cháy, việc xác định nguyên nhân và xử lý trách nhiệm sau cháy cũng được đặt ra rõ ràng. Các vụ cháy phải được xác minh, đánh giá mức độ thiệt hại; trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải truy tìm, xác định đối tượng gây cháy để xử lý theo quy định.

Tỉnh đồng thời yêu cầu kiểm soát chặt các hành vi phá rừng, lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái pháp luật. Địa phương, chủ rừng thiếu trách nhiệm, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm theo quy định.

Chủ rừng không thể đứng ngoài cuộc

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của Chỉ thị là đề cao trách nhiệm trực tiếp của chủ rừng. Các chủ rừng phải rà soát, cập nhật phương án PCCCR sát với điều kiện thực tế từng khu vực. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tổ chức diễn tập, thực tập phương án trước mùa khô, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư và kinh phí theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Trong thời gian cao điểm, lực lượng bảo vệ rừng phải duy trì trực 24/24 giờ, tăng cường tuần tra tại các khu vực có nguy cơ cao, kiểm soát người ra vào rừng, kịp thời phát hiện và báo cháy ngay từ những dấu hiệu đầu tiên.

Đáng chú ý, việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, đốt nương làm rẫy, xử lý thực bì phải được kiểm soát chặt chẽ. Chủ rừng phải phối hợp với chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng lửa an toàn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ cháy cao.

Cảnh báo sớm, phối hợp nhanh

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và chủ rừng triển khai phương án PCCCR. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ diện tích rừng hiện có và kịp thời tham mưu xử lý các tình huống phát sinh.

Lào Cai sẵn sàng ứng phó nguy cơ cháy rừng.

Tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và các thiết bị chuyên dụng trong theo dõi, cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Thông tin dự báo, cảnh báo phải được cập nhật thường xuyên, truyền tải nhanh đến cơ sở để người dân và lực lượng bảo vệ rừng chủ động ứng phó.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện phương án hiệp đồng giữa các lực lượng, sẵn sàng huy động quân số, phương tiện hỗ trợ địa phương khi xảy ra cháy rừng. Công an tỉnh phối hợp với Kiểm lâm và chính quyền cơ sở tăng cường kiểm tra, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy khi có yêu cầu.

Mùa khô hanh 2026-2027 đặt ra yêu cầu rõ ràng đối với công tác giữ rừng ở Lào Cai: Không chờ cháy mới chữa, không để một điểm cháy nhỏ trở thành đám cháy lớn. Từ cảnh báo nguy cơ, kiểm soát người ra vào rừng, quản lý việc sử dụng lửa đến tổ chức lực lượng “bốn tại chỗ”, từng khâu đều phải được chuẩn bị trước khi mùa khô bước vào cao điểm.