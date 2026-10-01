Lào Cai sẽ tổ chức tọa đàm về vai trò của văn nghệ sĩ trong bảo tồn văn hóa vào tháng 11/2026

Theo kế hoạch, tọa đàm sẽ tổ chức theo hình thức trình bày tham luận kết hợp trao đổi, thảo luận và đối thoại trực tiếp, với sự tham gia của khoảng 150 đại biểu.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật góp phần bảo tồn, quảng bá và lan tỏa bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai.

Nội dung tọa đàm tập trung làm rõ vai trò, đóng góp của văn nghệ sĩ trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; phản ánh đời sống, con người Lào Cai qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật; giữ gìn, trao truyền và làm mới các giá trị văn hóa truyền thống, gắn bảo tồn di sản với đời sống đương đại.

Một nội dung đáng chú ý khác của tọa đàm là hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số; việc ứng dụng công nghệ trong sáng tác, lưu giữ, quảng bá và lan tỏa các giá trị văn hóa địa phương.

Tọa đàm cũng sẽ nhận diện những khó khăn, hạn chế, vấn đề đặt ra trong sáng tạo, bảo tồn, quảng bá văn hóa, từ đó đề xuất giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ trong giai đoạn mới.

Thông qua tọa đàm, những kết quả thực tiễn trong sáng tác, nghiên cứu, bảo tồn và quảng bá văn hóa sẽ được trao đổi, đánh giá, qua đó cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác tham mưu, định hướng đối với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh trong thời gian tới.