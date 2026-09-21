Lào Cai sẽ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh DCCI năm 2025 vào 24/9

Với thông điệp “Lào Cai cam kết cải thiện môi trường kinh doanh dựa trên tiếng nói doanh nghiệp”, DCCI Lào Cai 2025 được triển khai nhằm đánh giá chất lượng điều hành, năng lực phục vụ của các sở, ban, ngành và địa phương; đồng thời tạo kênh phản hồi để chính quyền tiếp nhận những khó khăn, trải nghiệm và kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp.

Đây cũng là năm đầu tiên Lào Cai triển khai bộ chỉ số theo phương pháp cập nhật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Các địa phương chú trọng giải quyết thủ tục hành chính thuận lợi, bình đẳng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Bộ chỉ số tập trung vào các trụ cột: xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi; thúc đẩy cạnh tranh; tăng trưởng bền vững và nâng cao vai trò, hiệu quả của chính quyền; tăng trưởng xanh; đáp ứng giới và bao trùm.

DCCI 2025 có nhiều điểm mới trong phương pháp khảo sát. Bên cạnh khảo sát định lượng, bộ chỉ số bổ sung các câu hỏi định tính dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và thực hiện phỏng vấn sâu tại một số sở, ban, ngành, địa phương. Hình thức khảo sát trực tuyến cũng được mở rộng lên khoảng 30% số mẫu, góp phần nâng cao tính thuận tiện, minh bạch trong thu thập dữ liệu.

Theo đánh giá sơ bộ, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính, giảm áp lực thanh tra, kiểm tra và kiểm soát chi phí thời gian.

Ở cấp xã, phường, tinh thần đồng hành, thái độ phục vụ và khả năng tháo gỡ khó khăn của cán bộ, công chức có bước tiến bộ.

Tinh thần đồng hành, thái độ phục vụ và năng lực xử lý công việc của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Một nội dung được chú trọng trong DCCI Lào Cai 2025 là phát triển bao trùm và đáp ứng giới. Bộ chỉ số ghi nhận tiếng nói của doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp do phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ, doanh nghiệp và hộ kinh doanh do người khuyết tật làm chủ. Qua đó, kết quả khảo sát cung cấp thêm cơ sở để tỉnh điều chỉnh chính sách, nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu đa dạng của cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị sẽ công bố kết quả DCCI Lào Cai năm 2025; phân tích chuyên sâu của các chuyên gia Trung ương và tổ chức thảo luận giữa chính quyền với đại diện doanh nghiệp.

Lào Cai nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh phát triển.

Hội nghị có sự hỗ trợ của Dự án “Thúc đẩy Bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch” (GREAT) do Chính phủ Australia tài trợ.

Tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ vinh danh 3 sở, ngành có kết quả DCCI xuất sắc nhất năm 2025, qua đó tạo động lực tiếp tục cải thiện chất lượng điều hành, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp.