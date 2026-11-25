Trưa 25/11, tại Km131+900, Quốc lộ 279, thuộc khu vực Pom Khén, thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ sạt lở đất đá nghiêm trọng, vùi lấp hoàn toàn mặt đường.

Theo đại diện UBND xã Minh Lương, vụ sạt lở bắt đầu từ đêm 24/11 đến sáng 25/11. Ban đầu, đất đá tràn xuống một phần mặt đường, các phương tiện vẫn có thể lưu thông tạm thời qua khu vực.

Tuy nhiên, đến 12h10 ngày 25/11, mái taluy dương tiếp tục sạt trượt mạnh, với khối lượng đất đá ước tính khoảng 1.000 - 1.200m³, vùi lấp toàn bộ lòng đường, khiến giao thông qua khu vực tê liệt hoàn toàn.

Cận cảnh điểm sạt lở tại Km131+900 Quốc lộ 279. Ảnh: Báo Lào Cai.

Sự cố khiến tuyến giao thông kết nối các xã Văn Bàn, Minh Lương (Lào Cai) với tỉnh Lai Châu bị chia cắt.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền xã Minh Lương đã huy động máy móc, phối hợp với đơn vị bảo trì đường bộ triển khai khắc phục. Lực lượng chức năng tổ chức cắm biển cảnh báo, giăng dây khoanh vùng nguy hiểm, bố trí người hướng dẫn và ngăn phương tiện đi vào khu vực sạt lở.

Máy xúc cùng các phương tiện cơ giới được huy động khẩn trương hót dọn đất đá, phấn đấu thông xe tạm thời trong khoảng 17h-17h30 ngày 25/11.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sạt lở được xác định có liên quan đến ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp mưa kéo dài, khiến đất đá tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đạt ngưỡng bão hòa, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt.

Khu vực đỉnh đồi phía trên điểm sạt lở hiện vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sụt trượt do đất đá ngậm no nước. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân và các tài xế chấp hành nghiêm hướng dẫn điều tiết giao thông, tuyệt đối không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm.

Được biết, vị trí sạt lở tại Km131+900 nằm trong phạm vi Dự án thi công, xử lý khắc phục sự cố sạt lở trên Quốc lộ 279 (đoạn qua tỉnh Lào Cai).