Lào Cai: Sạt lở đất đá trên Quốc lộ 4D

Khu vực xảy ra sạt lở khiến cô giáo Nguyễn Thị Hoàng Yến bị thương. (Ảnh: THẾ LONG)

Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 45 phút, tại Km182+300 Quốc lộ 4D, đoạn qua xã Mường Khương, đất đá từ ta-luy dương bất ngờ sạt xuống mặt đường với khối lượng khoảng 200m3, gây cản trở giao thông.

Vụ sạt lở khiến cô Nguyễn Thị Hoàng Yến, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Tả Gia Khâu bị thương. Ngay sau vụ việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu, đồng thời các cơ quan chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả. (Ảnh: THẾ LONG)

Cùng với đó, công tác khắc phục, thu dọn đất đá được các cơ quan chức năng nhanh chóng triển khai nhằm khôi phục giao thông. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, tuyến đường đã lưu thông trở lại.

Theo các cơ quan chức năng, nguy cơ sạt lở đất đá tại các khu vực miền núi vẫn tiềm ẩn, đặc biệt khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông qua các tuyến đường đèo dốc, khu vực có ta-luy cao; chủ động quan sát và tuân thủ các biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.