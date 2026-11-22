Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai Quốc gia” do tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà phối hợp tổ chức, trong đó phía Lào Cai là đơn vị chủ trì năm 2026. Đây là hoạt động thể thao quốc tế nhằm tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai địa phương; đồng thời phát triển phong trào thể dục thể thao, quảng bá hình ảnh đất và người Lào Cai, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch.

Ảnh minh họa. Nguồn: Cổng TTĐT

Theo kế hoạch, giải đấu có 2 nội dung thi đấu gồm: đua xe địa hình băng đồng (Mountain Bike) và đua xe đường trường (Road Bike), dành cho các vận động viên nam, nữ thi đấu cá nhân và đồng đội hữu nghị theo nhóm tuổi (Nam 16 - 35 tuổi; nam 36 - 45 tuổi; nam 46 trở lên (phía Trung Quốc 46 - 60 tuổi); nữ 16 đến 39 tuổi; nữ 40 tuổi trở lên (phía Trung Quốc 40 - 60 tuổi).

Trong đó, nội dung đua xe địa hình băng đồng có cự ly 25 km, tổ chức vào sáng 19/12/2026 tại khu vực phường Lào Cai và phường Cam Đường, dự kiến có 300 vận động viên tham gia, gồm 150 vận động viên Việt Nam và 150 vận động viên Trung Quốc.

Nội dung đua xe đường trường có cự ly 80 km, trong đó 45 km trên địa phận Lào Cai và 35 km trên địa phận Hà Khẩu (Trung Quốc). Các vận động viên xuất phát từ Lào Cai, qua cửa khẩu sang Hà Khẩu và quay trở lại đích tại Lào Cai. Nội dung này diễn ra vào sáng 20/12/2026, dự kiến thu hút 400 vận động viên, gồm 200 vận động viên mỗi nước.

Nội dung đồng đội hữu nghị: Tổ chức thi đấu đồng đội hữu nghị Việt - Trung: hai bên sẽ kết hợp theo hình thức giữa Câu lạc bộ - Câu lạc bộ; hiệp hội – hiệp hội; đơn vị - đơn vị ..., mỗi lứa tuổi cử ra một nhóm gồm 06 người (mỗi bên 03 người, 03 vận động viên Việt Nam, 03 vận động viên Trung Quốc). Tính thành tích cho cả 06 vận động viên trong đội. Mỗi lứa tuổi lựa chọn không quá 05 đội; vận động viên tham gia thi đồng đội do Ban Tổ chức tự sắp xếp (căn cứ vào tình hình vận động viên tham gia có thể tăng hoặc giảm số lượng đội cho phù hợp)

Đối tượng tham gia là vận động viên thuộc các tỉnh, thành phố, câu lạc bộ xe đạp, liên đoàn mô tô xe đạp và hiệp hội du lịch. Các vận động viên Việt Nam đăng ký tham gia gửi hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai trước ngày 12/12/2026. Vận động viên tham dự phải có giấy chứng nhận sức khỏe hoặc cam kết bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe thi đấu.

Về cơ cấu giải thưởng, ở mỗi nội dung thi đấu cá nhân, vận động viên đạt giải Nhất được trao cúp và tiền thưởng 15 triệu đồng; các vị trí từ thứ 2 đến thứ 20 được trao giải thưởng bằng tiền mặt. Đối với nội dung đồng đội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc, đội đạt giải Nhất được thưởng 6 triệu đồng. Các vận động viên tham gia và hoàn thành lộ trình thi đấu được trao kỷ niệm chương của giải.

Thông qua giải đấu, tỉnh Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thể thao, văn hóa và du lịch; tăng cường kết nối, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Lào Cai và châu Hồng Hà, góp phần xây dựng Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua hai Quốc gia” trở thành sự kiện thể thao thường niên có sức lan tỏa.