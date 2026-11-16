Lào Cai sẵn sàng cho một kỷ nguyên bứt phá mới dựa trên tri thức và công nghệ

Các đại biểu tham quan các gian hàng triển lãm công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phạm Quang Hưng tham dự hội thảo.

Hội thảo do Bộ GD&ĐT phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên tổ chức, nhằm tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự hội thảo có ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh. Về phía đơn vị phối hợp có PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Hội thảo còn có đại diện hơn 20 trường đại học đến từ Trung Quốc, Lào, Thái Lan, cùng nhiều viện nghiên cứu, doanh nghiệp và hiệp hội.

Trong khuôn khổ hội thảo, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng cùng lãnh đạo tỉnh Lào Cai và Đại học Thái Nguyên đã tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ mới của các nhà trường và đơn vị đối tác.

Ông Dương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu chào mừng, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trân trọng cảm ơn sự đồng hành và những đóng góp quan trọng của Đại học Thái Nguyên đối với địa phương trong những năm qua. Ông khẳng định, Lào Cai sẵn sàng tạo cơ chế “luồng xanh” trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy ứng dụng các giá trị mới phục vụ phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng (ngoài cùng bên trái) dự Hội thảo.

Đánh giá cao sáng kiến tổ chức diễn đàn của Đại học Thái Nguyên và sự đồng hành của các đối tác, Thứ trưởng Phạm Quang Hưng nhiệt liệt chào mừng các đại biểu quốc tế. Thứ trưởng mong muốn các bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường kết nối, hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, góp phần thiết thực vào sự phát triển của địa phương.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng phát biểu tại Hội thảo.

Tại hội thảo, Đại học Thái Nguyên công bố quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Lào Cai. Đại học Thái Nguyên cũng ký kết nhiều biên bản hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục

Ông Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ kỳ vọng tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Giàng Quốc Hưng nhấn mạnh, với sự quan tâm của lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên cùng cộng đồng doanh nghiệp, ngọn lửa đổi mới sáng tạo đang được thắp lên mạnh mẽ tại vùng đất biên cương. Lào Cai đã sẵn sàng cho một kỷ nguyên bứt phá mới dựa trên tri thức và công nghệ.