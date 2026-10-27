Lào Cai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I

Chương trình sơ duyệt Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I

Tại buổi sơ duyệt, các lực lượng triển khai chương trình theo kịch bản, tập trung kiểm tra trình tự, thời gian và sự phối hợp trong từng nội dung. Công tác tổ chức, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và tín hiệu truyền hình được rà soát kỹ lưỡng nhằm kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, đồng bộ và đúng kế hoạch.

Một trong những nội dung trọng tâm là màn diễu hành biểu dương lực lượng với sự tham gia của các đoàn vận động viên, trọng tài và các đơn vị liên quan. Đội hình, trình tự diễu hành và sự phối hợp giữa các lực lượng được kiểm tra, bảo đảm tính thống nhất, thể hiện khí thế và tinh thần đoàn kết của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Cùng với phần lễ, chương trình nghệ thuật chào mừng mang chủ đề “Thể thao Lào Cai – Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai” được sơ duyệt với ba phần: “Mạch nguồn sức sống”, “Bừng sáng đam mê” và “Thắp sáng tương lai”.

Thông qua các tiết mục âm nhạc, vũ đạo kết hợp hiệu ứng sân khấu, chương trình truyền tải thông điệp về sức mạnh đoàn kết, niềm đam mê thể thao và khát vọng phát triển của con người Lào Cai. Các tiết mục tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, góp phần tạo điểm nhấn cho đêm khai mạc.

Chương trình sơ duyệt Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I

Đại hội TDTT tỉnh Lào Cai lần thứ I năm 2026 được tổ chức theo hai giai đoạn với 18 môn thi đấu. Giai đoạn 1 đã hoàn thành 12 môn. Giai đoạn 2 diễn ra từ ngày 28 đến 31.10 tại phường Cam Đường, thu hút gần 1.000 vận động viên thuộc 26 cụm xã, phường và các đơn vị tham gia tranh tài ở 6 môn gồm cầu lông, bóng bàn, điền kinh, đá cầu, bóng chuyền da và pickleball.

Với thông điệp “Hội tụ sức mạnh, kết nối cộng đồng, khát vọng vươn cao”, Đại hội không chỉ tạo sân chơi giao lưu, tranh tài cho các vận động viên mà còn góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân, tăng cường tinh thần đoàn kết và phát hiện những nhân tố triển vọng cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội bắt đầu lúc 19h30 ngày mai (28.10), tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, phường Cam Đường. Chương trình được truyền hình trực tiếp từ 20h trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai.