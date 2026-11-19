Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Sở VHTTDL Lào Cai

Thực hiện Kế hoạch số 525/KH-UBND ngày 5.11.2026, các sở, ngành và địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tổ chức chuỗi hoạt động, hướng tới tạo không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa đặc sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh và tiềm năng du lịch Lào Cai.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lào Cai - Sắc màu hội tụ”, diễn ra lúc 20 giờ ngày 23.11 tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái và được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai cùng các nền tảng số.

Với thời lượng khoảng 50 phút, chương trình được dàn dựng thành 3 chương, tái hiện tinh hoa văn hóa, sắc màu di sản và khát vọng phát triển của quê hương, đất nước. Sân khấu dự kiến hoàn thành ngày 20.11; các điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn điện cũng đang được khẩn trương triển khai.

Cùng với đó, hoạt động diễu diễn đường phố tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh sẽ có sự tham gia của trên 400 nghệ nhân, diễn viên, học sinh. Công tác tập luyện, hợp luyện cơ bản được triển khai, hướng tới những màn trình diễn đồng đều, giàu bản sắc.

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại Lào Cai góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Ảnh minh họa: Sở VHTTDL Lào Cai

Bên cạnh chương trình nghệ thuật, Không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm năm 2026 với chủ đề “Theo du trà Shan - Chạm sắc thổ cẩm” sẽ diễn ra từ ngày 20 - 24.11 tại phố đi bộ Hào Gia, phường Yên Bái.

Với quy mô dự kiến 30 gian hàng, sự kiện hướng tới giới thiệu những sản phẩm đặc trưng, đồng thời kết nối giá trị văn hóa bản địa với hoạt động du lịch và thương mại. Đến nay, 9 đơn vị đã đăng ký tham gia với 18 gian hàng; công tác lắp đặt, bố trí không gian trưng bày đang được triển khai.

Đáng chú ý, các hoạt động quảng bá trà Shan được tổ chức theo hướng mở rộng kết nối và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Việc ra mắt nền tảng Trà Shan, khai trương sàn thương mại điện tử cùng hội thảo kết nối văn hóa trà với phát triển du lịch và phiên đấu giá sản phẩm sẽ tạo thêm cơ hội quảng bá, nâng cao giá trị thương hiệu trà Shan Lào Cai.

Không gian Trà Shan và sắc màu thổ cẩm là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch Lào Cai. Ảnh minh họa: Sở VHTTDL Lào Cai

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản, cơ sở vật chất và phương án bảo đảm an ninh, an toàn; chú trọng thể hiện bản sắc văn hóa các dân tộc trong từng hoạt động. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân, cán bộ, giáo viên, học sinh, đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia, trải nghiệm.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lào Cai hướng tới đưa Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành ngày hội của Nhân dân, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa hình ảnh Lào Cai bản sắc, thân thiện, mến khách.