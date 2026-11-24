Dự chương trình có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đông đảo Nhân dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại Lào Cai. ﻿Ảnh: laocai.gov.vn

Được dàn dựng công phu với phần khai từ và 3 chương nghệ thuật “Tinh hoa văn hóa”, “Sắc màu di sản”, “Khát vọng Việt Nam”, chương trình đưa khán giả trải nghiệm không gian văn hóa đa sắc, từ vẻ đẹp đời sống vùng cao, chiều sâu di sản truyền thống đến niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển trong thời đại mới.

Mở đầu chương trình là hoạt cảnh “Hương sắc vùng cao” cùng ca khúc “Lào Cai Tây Bắc vào hội Xuân”, tái hiện bức tranh miền non cao rực rỡ sắc màu, nơi tiếng khèn, tiếng đàn tính, sắc hoa và thổ cẩm hòa quyện, tạo nên không khí hội xuân tưng bừng. Qua đó, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và sức sống văn hóa của vùng đất biên cương Tây Bắc.

Hoạt cảnh "Hương sắc vùng cao". Ảnh: laocai.gov.vn

Trong chương “Tinh hoa văn hóa”, các tiết mục “Gấm hoa Việt Nam”, “Chiếc khăn Piêu”, “Việt Nam tinh hoa” đưa khán giả đến với những giá trị văn hóa đặc sắc của các vùng miền. Đặc biệt, tiết mục “Chiếc khăn Piêu” kết hợp đàn bầu, violin và múa, gợi lên nét duyên dáng, tinh tế trong văn hóa Thái, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp trang phục và nghệ thuật múa truyền thống.

Chương “Sắc màu di sản” tập trung khắc họa chiều sâu văn hóa Lào Cai qua các tiết mục “Linh thiêng Bảo Hà”, “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao”, “Muôn sắc Lào Cai” và “Chếnh choáng chợ xuân”. Từ tín ngưỡng thờ Mẫu tại đền Bảo Hà, những giá trị văn hóa được lưu giữ trong cộng đồng người Dao đến làn điệu Then, tiếng đàn tính, vòng xòe của người Thái, tiếng khèn Mông và sắc màu trang phục truyền thống, các tiết mục góp phần tái hiện bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc của vùng đất Lào Cai.

Tiết mục “Điều chưa thấy trong văn tự người Dao”. Ảnh: laocai.gov.vn

Khép lại chương trình là “Khát vọng Việt Nam” với các tiết mục “Đi giữa trời rực rỡ”, “Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai” và “Bài ca đại đoàn kết”. Những giai điệu trẻ trung, sôi động cùng các màn hát múa tập thể lan tỏa thông điệp về tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của cộng đồng các dân tộc. Đại cảnh “Bài ca đại đoàn kết” khép lại đêm diễn, nhấn mạnh tình đoàn kết, gắn bó, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết. Hoạt động giao lưu tạo không khí gần gũi, gắn kết, thể hiện tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham gia vòng xòe đoàn kết - Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trước đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm trà Shan, thổ cẩm và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Lào Cai.

Không chỉ là chương trình biểu diễn nghệ thuật, “Lào Cai - Sắc màu hội tụ” còn góp phần tôn vinh, lan tỏa các giá trị di sản trong đời sống đương đại, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa. Qua đó, khẳng định văn hóa là nguồn lực nội sinh quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực để Lào Cai phát triển trong hành trình đi lên của đất nước.