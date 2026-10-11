Lào Cai: Rực rỡ sắc váy xoè trên đường chạy giữa sóng lúa Lao Chải

Sáng 11/10, UBND xã Lao Chải, tỉnh Lào Cai tổ chức giải chạy “Váy xòe trên sóng lúa” nhằm hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”. Giải chạy đồng thời còn mang đến cơ hội để những người phụ nữ vùng cao thể hiện sự tự tin, năng động và kết nối con người với thiên nhiên và những giá trị văn hóa.

Gần 200 vận động viên nữ tham gia giải với những bộ trang phục truyền thống nổi bật. Tiếng cổ vũ vang lên dọc đường chạy, những nụ cười động viên nhau khi vượt qua quãng đường khó đã làm nên bầu không khí vừa sôi động, vừa gần gũi.

Chị Lờ Thị Dà, xã Lao Chải - một vận động viên tham gia giải, chia sẻ: “Được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống để chạy giữa cảnh sắc quê hương là trải nghiệm rất đặc biệt. Chúng tôi vừa được rèn luyện sức khỏe, vừa có cơ hội giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc mình. Điều vui nhất không chỉ là thành tích mà còn là được gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau lan tỏa tinh thần thể thao”.

Không khí sôi nổi của giải chạy cũng mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người dân và du khách đến với Lễ hội “Sắc chàm Lao Chải”. Với nhiều người, hình ảnh những vận động viên nữ trong trang phục truyền thống rực rỡ, sải bước giữa không gian ruộng bậc thang là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của hành trình khám phá vùng đất này.

Chị Thuỳ Dương cùng chồng, du khách từ Hà Nội, chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chị em mặc trang phục truyền thống tham gia chạy bộ. Khung cảnh núi rừng, ruộng bậc thang đã đẹp, khi có thêm sắc màu váy áo và tiếng cổ vũ của mọi người lại càng sinh động. Hoạt động này giúp du khách hiểu hơn về văn hóa địa phương, đồng thời cảm nhận được sự năng động, mến khách của người dân Lao Chải”.

Vượt qua các vận động viên, sau 30 phút em Giàng Nguyệt Nga, xã Lao Chải về nhất; vận động viên Sùng Thị Thum ở xã Chế Tạo về đích thứ 2 và Lờ Thị Dà, xã Lao Chải về đích thứ 3.

Giải chạy cũng hướng tới kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hà Thắng