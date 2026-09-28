Lào Cai rót 130 tỷ đồng mở đường lớn vào Cụm công nghiệp Thống Nhất 1

Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 (Lào Cai) có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Phan Trung Bá vừa ký Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 27/9 phê duyệt dự án đầu tư tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 4E đến Cụm công nghiệp Thống Nhất 1.

Công trình có tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2028 nhằm khai thác hiệu quả hạ tầng cụm công nghiệp, hoàn thiện mạng lưới giao thông và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo thiết kế, tuyến đường mở mới có chiều dài khoảng 1,2 km, bám theo địa hình thực tế. Điểm đầu dự án đấu nối với Quốc lộ 4E tại Km64+930, điểm cuối kết nối vào đường quy hoạch tại ranh giới Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 thuộc địa phận xã Gia Phú. Đây là dự án nhóm C, công trình giao thông cấp II, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường chính đô thị với vận tốc thiết kế 60 km/giờ. Quy mô mặt cắt ngang nền đường rộng 31m cho 4 làn xe, trong đó mặt đường rộng 18m, dải phân cách giữa 3m và vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 10m.

Toàn tuyến sử dụng kết cấu mặt đường cấp cao A1 gồm các lớp bê tông nhựa chặt thi công trên lớp móng cấp phối đá dăm. Tại vị trí điểm đầu, nút giao với Quốc lộ 4E được thiết kế cùng mức và tổ chức giao thông bằng hệ thống vạch sơn, biển báo chuẩn hóa.

Dự án đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ ổn định mái taluy, điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống ống kỹ thuật chờ phục vụ lắp đặt cáp quang, thông tin liên lạc.

Trong quá trình thi công, chủ đầu tư phối hợp với Công ty Truyền tải điện 1 thực hiện các giải pháp kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến đường dây 220 kV Lào Cai - GuMan giao cắt qua khu vực.

UBND tỉnh Lào Cai giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ thiết kế, khối lượng, tiến độ và chi phí, bảo đảm minh bạch và chống lãng phí.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, UBND xã Gia Phú chịu trách nhiệm quản lý quy hoạch, đất đai, đồng thời rà soát và hoàn thành việc bố trí tái định cư cho các hộ dân đủ điều kiện trước khi thu hồi đất ở để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Cụm công nghiệp Thống Nhất 1 là dự án hạ tầng công nghiệp có quy mô 74,95 ha với tổng vốn đầu tư 860 tỷ đồng, do CTCP Đầu tư phát triển Công nghiệp Lào Cai (liên kết với Tập đoàn Shinec) làm chủ đầu tư và chính thức khởi công vào ngày 7/5/2026. Dự án tọa lạc tại xã Gia Phú (Lào Cai), nằm ngay cạnh Quốc lộ 4E và cao tốc Nội Bài – Lào Cai, cách Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai khoảng 15 km, thuận lợi giao thương và kết nối logistics xuyên biên giới.

Trần Trọng