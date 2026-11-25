Dự hội nghị có đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy.

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Bùi Mạnh Hà - Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy; trưởng ban, thành viên Ban Chỉ đạo 35 đảng ủy các xã, phường…

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, gắn trực tiếp với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Lào Cai và cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát huy kết quả đạt được, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng nắm tình hình, dự báo và tham mưu xử lý; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và nâng cao chất lượng đấu tranh phản bác, xử lý thông tin xấu độc.

Đồng chí Đặng Bá Đông - Trưởng phòng PA03, Công an tỉnh Lào Cai giảng chuyên đề tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Mạnh Hà - Phó Chính ủy Trung tâm 186, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng giảng các nội dung chuyên đề tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được nghiên cứu, học tập các chuyên đề về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; phương pháp phối hợp các lực lượng, tổ chức xử lý khủng hoảng truyền thông liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm được dư luận quan tâm, những vấn đề mới phát sinh cần xử lý, định hướng dư luận.

Các đại biểu thực hành diễn tập xử lý tình huống, ngăn chặn, xử lý thông tin.

Tiếp đó, các đại biểu đã thực hành diễn tập xử lý tình huống trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức lực lượng 35 các cấp phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin liên quan đến vụ việc phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đánh giá cao việc kết hợp trang bị kiến thức lý luận với thực hành, diễn tập xử lý tình huống.

Đồng chí đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới phương thức và hiệu quả theo dõi, xử lý thông tin trên không gian mạng, nhất là trong quá trình thực thi các chính sách mới; triển khai các công trình, dự án trọng điểm; những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống, tư tưởng của người dân.

Xây dựng, lập trình kịch bản, phương án xử lý phù hợp; phát huy hiệu quả công tác phối hợp của các lực lượng chủ công, nòng cốt của Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35; thường xuyên lan toả, phủ xanh thông tin chính thống, tích cực.

Trong dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao Giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác tham mưu, tổ chức hội nghị diễn tập.