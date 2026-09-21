Lào Cai ra mắt Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh

Chương trình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương không gian Hồ Chí Minh. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

Tham dự chương trình có ông Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai; bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành, địa phương, cán bộ, học sinh và người dân trên địa bàn.

Không gian Hồ Chí Minh được xây dựng theo hướng trực quan, hiện đại, kết hợp trưng bày truyền thống với ứng dụng công nghệ số.

Khu vực số được trang bị hệ thống máy tính tra cứu, máy tính bảng, màn hình cảm ứng, mã QR và các nền tảng thư viện số. Bạn đọc có thể tiếp cận sách, báo điện tử, phim tư liệu, video, sách nói, triển lãm ảnh số và các nội dung đa phương tiện.

Các đại biểu tham quan không gian Hồ Chí Minh. Ảnh: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai

Các nội dung trưng bày, giới thiệu tập trung vào cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hành trình tìm đường cứu nước của Người; các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài liệu nghiên cứu về Người cùng những hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ với Yên Bái, Lào Cai.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Không gian Hồ Chí Minh, chính thức đưa không gian vào phục vụ cán bộ, học sinh và Nhân dân.

Không gian Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh được kỳ vọng trở thành địa chỉ văn hóa, giáo dục và tri thức, tạo điều kiện để người dân tìm hiểu, nghiên cứu các tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.