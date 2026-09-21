Lào Cai ra mắt Không gian Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi số

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Không gian Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai Nông Việt Yên cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, đoàn viên, thanh niên, học sinh và bạn đọc.

Không gian Hồ Chí Minh là công trình văn hóa - trí tuệ có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định bước tiến mới trong việc hiện đại hóa thư viện và lan tỏa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không gian Hồ Chí Minh được thiết kế trực quan, hiện đại, trưng bày và số hóa gần 2.000 tài liệu, tác phẩm, bản đồ, hình ảnh, video tư liệu quý giá về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai và đại biểu tham quan Không gian Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoài Thu

Bên cạnh khu vực trưng bày truyền thống với mô hình xếp sách nghệ thuật "Lăng Bác" hay hình ảnh "Tuyên ngôn Độc lập", công trình tạo đột phá bằng việc tích hợp hệ thống máy tính tra cứu, màn hình cảm ứng, sách nói, triển lãm ảnh số và Kiosk mượn/trả sách tự động 24/7. Chỉ với thao tác quét mã QR, bạn đọc và thế hệ trẻ có thể dễ dàng tiếp cận kho tri thức đa phương tiện một cách linh hoạt, sinh động.

Công trình mang ý nghĩa đặc biệt khi được ra mắt đúng dịp kỷ niệm mốc lịch sử Bác Hồ về thăm Lào Cai. Những hình ảnh, tư liệu tại khu vực chuyên đề "Bác Hồ trong lòng người dân Lào Cai" đã tái hiện vẹn nguyên tình cảm nồng ấm, những lời dặn dò ân cần của Người dành cho đồng bào các dân tộc nơi biên cương Tổ quốc.

Đây không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử vô giá mà còn là "máy chiếu thời gian" giúp thế hệ hôm nay thấu hiểu sâu sắc hơn tình cảm sâu nặng giữa Bác và nhân dân Lào Cai.

Thông qua việc kết hợp giữa di sản truyền thống và nền tảng số, Không gian Hồ Chí Minh trở thành không gian giáo dục trực quan sinh động, phục vụ hiệu quả cho phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Việc đổi mới phương thức tiếp cận giúp bài học về Bác Hồ trở nên gần gũi, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh đến nghiên cứu, trải nghiệm.

Kiểm tra việc số hóa thư viện số. Ảnh: Hoài Thu

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt bằng công nghệ số, chính thức đưa Không gian Hồ Chí Minh vào phục vụ nhân dân.

Sự ra đời của Không gian Hồ Chí Minh gắn với chuyển đổi số không chỉ góp phần phát triển văn hóa đọc hiện đại mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần học tập suốt đời, tạo đòn bẩy tri thức để nhân dân Lào Cai tiếp tục thi đua làm theo lời Bác, xây dựng quê hương biên cương ngày càng giàu đẹp, văn minh.