Lào Cai: Ra mắt bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning

Ra mắt bộ công cụ tự học trực tuyến CDSH E-learning.

Bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning chính thức ra mắt sau quá trình nghiên cứu, tham vấn chuyên môn, thử nghiệm thực tế và hoàn thiện tính năng. Nền tảng được thiết kế chuyên biệt, cung cấp các bài giảng trực quan, bài kiểm tra tương tác nhằm trang bị kỹ năng nhận diện cạm bẫy, rủi ro, bảo vệ an toàn thông tin và hình thành lối ứng xử văn minh trên môi trường số cho giới trẻ.

Cấu phần của bộ công cụ gồm 3 phần: Ứng dụng di động; Hệ thống quản trị và hệ thống máy chủ; Bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning có sẵn trên 2 nền tảng di động iOS và Android.

Hướng dẫn đoàn viên, thanh niên cài đặt bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning trên điện thoại di động.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning được coi là “lá chắn số” hữu hiệu giúp thanh thiếu niên, đặc biệt là các bạn trẻ ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao khả năng tự nhận diện mã độc cũng như các hành vi thao túng tâm lý, lừa đảo tinh vi trên môi trường số.

Tại lễ ra mắt, tuổi trẻ Lào Cai cam kết đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực hướng dẫn đoàn viên, khai thác tối đa hiệu quả của bộ công cụ, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Sự kiện ra mắt bộ công cụ học tập trực tuyến CDSH E-learning thuộc khuôn khổ dự án “Thanh niên trong công tác phòng ngừa rủi ro trên không gian mạng” do Liên minh Châu Âu tài trợ; tạo tiền đề quan trọng giúp nhân rộng mô hình tự học kỹ năng số trong trường học và cộng đồng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay.