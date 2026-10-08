Lào Cai quyết tâm xây dựng thành công mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa”

Dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành của tỉnh, cùng lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam phường Lào Cai và xã Trấn Yên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang chủ trì chương trình làm việc với phường Lào Cai, xã Trấn Yên về xây dựng "Xã, phường xã hội chủ nghĩa" .

Báo cáo của Đảng ủy phường Lào Cai cho biết, địa phương đã cơ bản hoàn thiện dự thảo lần thứ 9 của Đề án, với 68 tiêu chí, gồm 60 tiêu chí chung của tỉnh và 8 tiêu chí đặc thù, gắn với lợi thế phát triển kinh tế cửa khẩu, hạ tầng và đô thị.

Kết quả khảo sát dư luận xã hội cho thấy, trên 95% người được hỏi đánh giá việc xây dựng mô hình là cần thiết và gần 94% tin tưởng mô hình sẽ thành công. Đây là cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức và đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với 12 mô hình thí điểm chung, phường Lào Cai lựa chọn triển khai 3 mô hình đặc thù, gồm: “Kinh tế đô thị cửa khẩu đa dịch vụ”, “Công nghiệp đô thị xanh, bền vững” và “Địa phương biên giới hữu nghị, hợp tác, phát triển”.

Phường cũng đã dự thảo 10 nhiệm vụ cấp bách thực hiện trong năm 2026 và khoảng 80 nhiệm vụ trọng tâm theo lộ trình đến năm 2030.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai phát biểu tại buổi làm việc.

Qua rà soát, phường Lào Cai có nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng, gấp 2,44 lần mức bình quân chung toàn tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,1%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97,8%; có 20/21 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Dự kiến năm 2026, thu nhập bình quân đầu người đạt 121 triệu đồng, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, phường xác định nhu cầu nguồn lực dự kiến hơn 28.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngoài ngân sách chiếm khoảng 57%. Trọng tâm là phát triển kinh tế đô thị cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, công nghiệp xanh, kết cấu hạ tầng đồng bộ và chuyển đổi số, từng bước hình thành đô thị thông minh, hiện đại.

Thành viên Đoàn công tác của tỉnh tại buổi làm việc.

Đối với xã Trấn Yên, dự thảo Đề án xác định mục tiêu xây dựng địa phương trở thành mô hình tiêu biểu của khu vực nông thôn, phát triển kinh tế xanh, bền vững, gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Theo đó, Trấn Yên xây dựng lộ trình thực hiện 70 tiêu chí, gồm 60 tiêu chí chung và 10 tiêu chí đặc thù; phấn đấu hoàn thành khoảng 40% tổng số tiêu chí vào năm 2027, đạt 60% - 70% vào năm 2028, đạt 85% - 90% vào năm 2029 và hoàn thành 100% vào năm 2030.

Đồng chí Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Trấn Yên phát biểu tại buổi làm việc.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, xã Trấn Yên tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế tập thể, chuỗi giá trị dâu tằm - tơ tằm, quế hữu cơ, sản phẩm OCOP và du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý; xây dựng các mô hình thôn thông minh, trường học hạnh phúc, trạm y tế số, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong quá trình chuẩn bị triển khai, hai địa phương cũng xác định những khó khăn, thách thức liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn lực đầu tư, phương pháp đánh giá các tiêu chí và yêu cầu phối hợp giữa các cấp, các ngành.

Hai địa phương đề nghị tỉnh phân cấp nguồn thu, bố trí vốn đầu tư công, hỗ trợ chuyển đổi số và sớm hướng dẫn thống nhất phương pháp tính, xác nhận kết quả thực hiện các tiêu chí…

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu hai địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện các mục tiêu, tiêu chí, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế, có tính khả thi và khả năng đo lường cụ thể.

Trong đó, phường Lào Cai cần phát huy lợi thế đô thị cửa khẩu, thương mại, dịch vụ, hạ tầng và kinh tế số; xã Trấn Yên tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp hàng hóa, kinh tế tập thể, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại.

Cùng với đó, cần xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, công trình, dự án ưu tiên; phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, gắn với tiến độ và kết quả thực hiện. Đặc biệt, chú trọng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc.

Việc triển khai các mô hình thí điểm phải bảo đảm thực chất, không dàn trải, hình thức; lựa chọn những mô hình phù hợp, có khả năng tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, khuyến khích người dân, doanh nghiệp và các tổ chức cùng tham gia thực hiện, giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí Hoàng Giang cũng yêu cầu hai địa phương tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; hoàn thiện kế hoạch triển khai, rà soát hệ thống tiêu chí, xác định nguồn lực và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ cấp bách.

Các sở, ngành liên quan tăng cường phối hợp, hướng dẫn chuyên môn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để hai địa phương triển khai Đề án theo đúng lộ trình.

Lãnh đạo phường Lào Cai và xã Trấn Yên tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Việc triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường xã hội chủ nghĩa” tại phường Lào Cai và xã Trấn Yên không chỉ hướng tới hoàn thành các tiêu chí phát triển kinh tế - xã hội mà còn đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chính quyền hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng, hạnh phúc của Nhân dân. Thành công của hai mô hình sẽ tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh Lào Cai tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và từng bước nhân rộng trong thời gian tới.