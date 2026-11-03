Lào Cai quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách 2026

Chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy và phân cấp, ủy quyền mạnh mẽ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp là một trong những quyết sách lớn của Trung ương và Thành ủy Hà Nội. Khi thẩm quyền tăng lên, làm thế nào để bộ máy cơ sở không bị quá tải mà vẫn giữ vững kỷ cương, nâng cao năng suất công việc và phục vụ người dân tốt nhất? Thực tiễn tại xã Phú Xuyên gợi mở một hướng giải quyết.