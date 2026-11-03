Lào Cai quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách 2026
Đến ngày 3/11/2026, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt 17.800 tỷ đồng, bằng 102% dự toán Trung ương giao, 76% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu cân đối đạt 10.786 tỷ đồng, thu kinh phí đóng góp khai thác khoáng sản 673 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 70 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 3.663 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.566 tỷ đồng...
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/lao-cai-quyet-tam-hoan-thanh-du-toan-thu-ngan-sach-2026-post913464.html