Lào Cai: Quyết tâm giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5% năm 2026

Năm 2026, tỉnh Lào Cai triển khai đồng bộ các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5%/năm, nâng tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh lên 16,8%.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, ưu tiên các xã, thôn đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Một trong những trọng tâm là hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn, tập trung vào giao thông, thủy lợi, điện, trường học, nước sạch, hạ tầng thương mại và hạ tầng số.

Thi công hạ tầng giao thông nông thôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đầu tư từ nguồn lực các Chương trình Mục tiêu Quốc gia nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại Lào Cai.

Lào Cai đặt mục tiêu trên 85% số xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm được rải nhựa hoặc bê tông, 100% thôn có đường trục chính được cứng hóa và 100% hộ dân được sử dụng điện phù hợp.

Cùng với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng phát triển kinh tế nông thôn gắn với lợi thế và nhu cầu thị trường. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển hợp tác xã, xây dựng vùng nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề và du lịch nông thôn. Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa.

Ở lĩnh vực giảm nghèo, việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế được xác định là những giải pháp quan trọng. Chương trình ưu tiên mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, đào tạo nghề, việc làm bền vững cho người dân nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ, trẻ em và người khuyết tật; đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện các dự án thành phần của Chương trình năm 2026 trên địa bàn tỉnh là 7.063 tỷ đồng. Trong đó, vốn tín dụng dự kiến 3.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.200 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương 418 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chuyển nguồn sang năm 2026 là 1.545 tỷ đồng. Ngoài ra còn có vốn lồng ghép và nguồn huy động cộng đồng.