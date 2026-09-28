Lào Cai quyết liệt triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số được Trung ương giao

Phiên họp do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) chủ trì; tham dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ kết nối trực tuyến đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Chỉ đạo 57 Trung ương chủ trì phiên họp tại trụ sở Chính phủ.

Dự và chủ trì phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh; các đồng chí Phó trưởng Ban Chỉ đạo, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, việc thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW tiếp tục có chuyển biến tích cực. Toàn hệ thống đang theo dõi 2.011 nhiệm vụ, trong đó 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang triển khai và 27 nhiệm vụ quá hạn.

Công tác xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Đã đồng bộ 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu với Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và kết nối 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Việc cấp phiếu lý lịch tư pháp điện tử, học bạ số, sổ sức khỏe điện tử trên VNeID tiếp tục được triển khai rộng rãi.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Lào Cai.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp, trong đó các địa phương đã tích cực triển khai giải pháp xử lý vùng lõm sóng.

Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp chỉ rõ một số điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Trong đó, 48/79 nền tảng số dùng chung chưa vận hành chính thức; tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn thấp; một số cơ sở dữ liệu, thủ tục hành chính chưa hoàn thành kết nối, cắt giảm theo yêu cầu.

Đối với Lào Cai, trong 9 tháng năm 2026, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách và hạ tầng phục vụ chuyển đổi số. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số được đẩy mạnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, tỉnh còn một số khó khăn liên quan đến hạ tầng số và trang thiết bị; về thể chế, chính sách, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Các đại biểu tỉnh Lào Cai tham dự phiên họp.

Thời gian tới, Lào Cai tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ Trung ương giao cũng như các nhiệm vụ được tỉnh đề ra theo nguyên tắc 6 rõ; lấy kết quả, sản phẩm công việc làm cơ sở để đánh giá, sắp xếp cán bộ;tổ chức triển khai thử nghiệm Hệ thống theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Tỉnh ủy và hệ thống đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ, ban hành ngay trong tháng 10/2026 các chính sách thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc thẩm quyền của địa phương. Tỉnh cũng sẽ tập trung hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ, báo cáo kết quả thực hiện kịp thời theo yêu cầu của Trung ương.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học trong triển khai nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tướng đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thời gian qua được triển khai quyết liệt, đồng bộ; từng bước hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xử lý dứt điểm nhiệm vụ chậm tiến độ, không để phát sinh nhiệm vụ quá hạn mới; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Nêu rõ việc hoàn thiện, kết nối và chia sẻ dữ liệu là nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện dữ liệu theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, hạn chế tình trạng người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại thông tin đã có.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu, nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, tháo gỡ vướng mắc trong phân bổ, giải ngân nguồn lực cho khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu Lào Cai.

Thủ tướng yêu cầu gắn nhiệm vụ nghiên cứu với nhu cầu quản lý nhà nước, thị trường và doanh nghiệp, xác định rõ sản phẩm đầu ra, địa chỉ ứng dụng, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Đồng thời, chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong phát triển trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn, an ninh mạng, dữ liệu lớn.

Các địa phương tập trung rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, thực hiện nguyên tắc “6 rõ”, quyết liệt triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, tạo chuyển biến thực chất trong quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.